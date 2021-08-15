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Yunanistan ile diplomatik kriz

Sümela'daki ayin için Türkiye'ye gelen, Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı'nın ülkeye girişine izin verilmedi. Yunanistan Ankara'ya protesto mektubu gönderdi
15 Ağustos 2021 07:50
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Yunanistan ile diplomatik kriz

Fener Rum Patrikhanesi'nin öncülüğünde bugün Trabzon'daki Sümela Manastırı'nda gerçekleştirilecek Sümela Panagia etkinlikleri, Türkiye ile Yunanistan'ı karşı karşıya getirirken, diplomatik krize neden oldu. Fener Rum Patrikhanesi Ruhani Lideri Patrik Bartholomeos'un da katılacağı ayin için İstanbul üzerinden Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontus Federasyonu Başkanı George Varythymiadis, İstanbul Havaalanı'nda gözaltına alındı.

'İstenmeyen kişi'

Milliyet'ten Mert İnan'ın haberine göre; Altı saat gözaltında tutulan Varythymiadis, sınır dışı edilirken, yaşanan gelişmenin ardından Yunanistan Dışişleri Bakanlığı'nın, Yunanistan'ın Ankara Büyükelçiliği üzerinden Türk Dışişleri Bakanlığı'na protesto mektubu gönderdiği öğrenildi. Sınır dışı edilen Yunanistan Pontus Federasyonu Başkanı George Varythymiadis'in Türkiye'den toprak talep eden faaliyetler yürüttüğü için Türkiye tarafından 'istenmeyen kişi' durumunda olduğu bilgisi verildi.

Konuyla ilgili olarak Karadeniz Rumeli Dernekleri Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Salih Meriç ise şunları söyledi: "Bu ayin Yunan devlet televizyonunun üçüncü kanalında saat 10.00'da canlı yayınlanacak. Ülkemizdeki din ve vicdan özgürlüğü açısından bunları önemsiyoruz. Lakin Lozan ile düzenlenen mütekabiliyet diye yıllardır dile getirdiğimiz Batı Trakya Müslüman-Türk azınlığın hakları her geçen gün tek tek yok ediliyor. Türkiye'den toprak talep eden Yunanistan Pontus Federasyonu Başkanı Varythymiadis'in meydan okurcasına ülkemize gelip, diplomatik gerginliğe neden olması da kabul edilemez."

'Egemenlik yetkisi' vurgusu

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tanju Bilgiç konuyla ilgili sorulara verdiği yanıtta 'egemenlik yetkisi' vurgusu yaptı. Bilgiç, "Resmi bir görevi ve unvanı olmayan, umuma mahsus pasaport hamili bir Yunan vatandaşının ülkemize girişine izin verilmemesi hakkında Yunanistan Dışişleri Bakanlığınca yapılan açıklamayı yadırgıyor ve reddediyoruz. Ülkeye giriş koşullarını belirleme yetkisinin, her devletin egemenlik hakkı olduğunu Yunanistan'a hatırlatırız" ifadelerini kullandı.

ICAO kurallarına uygun

Türkiye'ye giriş koşullarını taşımayan bu Yunan vatandaşı hakkında, Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) kurallarına ve Türk kanunlarına uygun şekilde havalimanında işlem yapıldığını ve işlemlerin tamamlanmasının ardından ülkesine geri gönderildiğini kaydeden Bilgiç, bu süreçte söz konusu kişinin Konsolosluğu ile temas etmesinin sağlandığını ifade etti.
Milliyet
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