Sahte alkolden ölüme 'olası kasıt'tan ilk dava
|15 Ağustos 2021 08:05
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YARGITAY'IN sahte içki ölümlerinin gündemde olduğu sırada emsal bir karara imza atarak, "Sahte içkiden ölüm gerçekleşirse, içkiyi satanlar 'olası kasıtla adam öldürme' suçundan yargılanmalı" görüşünü dile getirmesinin ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilk dava açıldı.
Gaziosmanpaşa'da ev yapımı sahte alkolle Halit Yücel ile Mehmet Gündoğan'ın ölümüne neden olan Adnan Padak hakkında 'Olası Kastla Öldürme, Bozulmuş veya Değiştirilmiş Gıda veya İlaç Ticareti, 5607 sayılı Kanuna Muhalefet' suçlarından dava açıldı.
İddianamede, cezaevinde tutuklu bulunan Adnan Padak'ın sahte alkol satarak
bu alkolü içenlerin ölebileceğini öngörmesine karşın satışı yaparak eylemin
neticesini kabullendiği, sattığı alkolün ölümle sonuçlanacağını bildiği halde
bu hale kayıtsız kalıp, 'Ne olursa olsun' diyerek eylemini gerçekleştirdiği
anlatıldı.
DİLEK YAMAN DEMİR
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