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Altındağ'da olaylara katılanların çoğu mahalleden değildi

Ankara'nın Altındağ ilçesinde Emirhan Yalçın'ın öldürülmesinin ardından yaşanan olaylar ilçe sakinlerinin tepkisine neden oldu. Vatandaşlar, olaya karışanların dışarıdan gelen provokatörler olduğunu söyledi
15 Ağustos 2021 08:15
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Altındağ'da olaylara katılanların çoğu mahalleden değildi

Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi'ndeki parkta Suriyeli Y.A ve A.M.A., Emirhan Yalçın ve Ali Yasin Ülger ile tartışmış, çıkan kavgada Emirhan Yalçın bıçaklanarak hayatını kaybetmişti.

Olaya karışan iki şüpheli tutuklanırken, sosyal medyada devreye giren provoke edici mesajlar sokağı yangın yerine çevirdi. Çok sayıda Suriyelinin evi taşlandı, ateşe verildi.

Olay sonrası gözaltına alınan 148 şüpheliden 66'sının yağma, soygun, hırsızlık gibi suçlardan sabıkalı olduğu ortaya çıktı. Emirhan Yalçın'ın babası "Birlikten dirlik doğar" sözleriyle yaşananlara tepki gösterirken, esnaf ve mahalle sakinlerinden de provokatörlere benzer tepki geldi.

'O GECEYİ FIRSATA ÇEVİRDİLER'

Bölgenin nabzını tutan SABAH, Suriye uyruklu vatandaşların yoğunlukla yaşadığı Battalgazi, Önder ve Hüseyin Gazi mahallelerinde yaşayanları dinledi. Yerli ve yabancı vatandaşlar, yaşanan durum karşısında üzüntülerini dile getirerek, itidal çağrısı yaptı. İşte görüşler:

Mine Sağsöz (Battalgazi-Esnaf): Bizim 'Bunlar sığınmacı, yurdumuzdan gitsin' gibi bir amacımız yok. Bizler vatanseveriz, insanları korur, severiz.

Arif Varlı (Esnaf): Emirhan Yalçın'ın ölmesiyle birlikte durumu fırsata çevirenler, hırsızlık yapanlar oldu. Bunu yapanların çoğu provokatör. Burada yaşayan insan cama taş atıp yağma yapmaz.

İrfan Yılmaz (Mahalle sakini): Vurup kırma, yağmalama işi hiç doğru değildi. Bu işi yapan buranın insanı değil. Bizler böyle bir şey yapmayız. Gece alkol alıp gelen kişiler vardı.

'MAHALLEDE YAŞAMIYORLAR'

Hakan Özübek (Mahalle sakini): Mahalleye olay gecesinde dışarıdan insanlar geldi ve yaşananları toplumsal olaylara çevirmek istediler.
Ahmet Tunç (Esnaf): Olaylara karışanlar mahallede yaşayanlar değil. Tanımadığımız birçok insan binaları taşlıyordu.

'PROVOKASYONLARA DİKKAT'
Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı: Hemşerilerimizden en büyük beklentim provokasyonlara gelmemeleridir. Sosyal medyada yayınlanan her şeye inanmasınlar.

'CEZASINI HEPİMİZ ÖDEMEYELİM'

Seyyan E. (Suriyeli- Battalgazi Mahallesi sakini): Birisi hata yaptı, cezasını hepimiz ödemeyelim. Biz de Müslüman'ız. Türkiye'nin acısı bizim de acımızdır" dedi.

Umran K. (Suriyeli): Bizler kimseye zarar vermiyoruz. Bu olayı da bizleri de rahatsız edenler yaptı. Bir arada huzur içinde yaşamak istiyoruz.

'BİZİ RAHAT BIRAKSINLAR ACIMIZI YAŞAYALIM'

Kavgada yaralanan ve hastanede tedavisi devam eden Ali Yasin Ülger, 12 yıllık arkadaşı Emirhan ile o akşam parkta yaşadıklarını anlatarak, "Benimle Emirhan'ın ailesinin kurduğu cümleler çok fazlasıyla gündemde ama bunun siyaset malzemesi yapılmasını istemiyoruz.

Tek istediğim 'kardeşim' dediğim insanı yeni kaybettim. Onlar da evlatlarını kaybetti. Tek istediğimiz şey, bizi rahat bıraksınlar, acımızı yaşayalım. Kardeşim gibiydi, çocukluktan beri ailesiyle yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmedi" diye konuştu.

HALİT TURAN-Dilhan Dumanoğlu
Sabah
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