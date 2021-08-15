Aşısızlar 18.3 milyona düştü... 'İyiye gidiyoruz'
|15 Ağustos 2021 08:23
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Türkiye genelinde ilk doz aşısını yaptırmayanların sayısı 18.3 milyona indi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, geçen cuma günü 1 milyon 145 bin 321 doz aşı uygulandığını
açıkladı.
Bakan Koca'nın verdiği bilgiye göre, cuma günü ilk doz aşısını yaptıranların
sayısı 384 bin 945, ikinci dozu yaptıranların sayısı 602 bin 251, üçüncü dozu
yaptıranların sayısı ise 158 bin 125 oldu.
İlk doz aşısını henüz yaptırmayanların sayısı bir önceki güne göre 756 bin
497 kişi azalarak 18 milyon 313 bin 689'a indi. İlk dozu olmayanların sayısı
perşembe günü 19 milyon 70 bin 186'ydı. En az bir doz aşı olan 18 yaş ve üstü
nüfusun Türkiye ortalaması önceki gün yüzde 70'i geçmişti.
PROF. DR. ZAFER KURUGÖL'DEN 3'ÜNCÜ DOZ HATIRLATMASI
Hürriyet'ten Meltem Özgenç'in haberine göre; Ege Üniversitesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Zafer Kurugöl, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın "İnaktif aşı olanların içinde en yüksek koruma seviyesi, 3 doz inaktif aşı olan vatandaşlarımızda" açıklamasının ardından şu hatırlatmayı yaptı:
"Sinovac inaktif bir aşı. Koruyuculuğu zaman içinde azalıyor. Bunun için iki
doz Sinovac yapılan kişilere, 3-6 ay geçtikten sonra tekrar dozu gerekiyor.
Bu tekrar dozu Sinovac ile de yapılabilir çünkü aşı biliminde ilk aşılama hangi
aşı ile yapılmışsa tekrar dozu o aşı ile yapılır. Ama koronavirüste özellikle
delta varyantının yaygınlaşmasıyla inaktif aşıların etkinliğiyle ilgili bazı
sorular gündeme geldi. mRNA aşılarının deltaya da etkili olduğu gösterildi.
Bizlerin gözlemi de iki doz Sinovac olanlara BioNTech yapıldığında güçlü bir
bağışıklık olduğu yönünde. Tabii bu gözlem, bunun doğruluğunu bir çalışma ile
yayınlamak gerekir. Henüz böyle bir çalışma sonucu yayınlanmadı."
BATI İLLERİ 'MAVİ' OLDU
Koronavirüs salgınıyla mücadelede Türkiye'nin batı illerinde aşılama oranı,
yüzde 75'lerin üzerine çıkarak 'mavi' kategoriye ulaştı. Sağlık Bakanlığı Koronavirüs
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Alper Şener, aşılama haritasında her geçen gün
mavi kategorideki illerin sayısının artmasının mutluluk verici olduğunu söyledi.
COVID-19 salgınıyla mücadelenin aynı kararlılıkla sürmesi gerektiğine işaret
eden Şener, şöyle konuştu:
"Tüm Ege Bölgesi'nin mavi olması önümüzdeki günlerde, özellikle vaka sayılarında
düşüşlere yansıyacaktır. Okullar açıldığı zaman karşı karşıya kalacağımız küçük
sıçramaların önüne geçecektir. Ege Bölgesi'nde yaygın bir şekilde hemen her
ilde bir yükseköğretim kurumunun olmasını da dikkate alacak olursak, bizim için
çok önemlidir. Bu salgın sürecinde çok net bir şekilde gördük ki Sağlık Bakanlığı'nın
belirlediği aşılama perspektifi, sağlık çalışanlarının fedakar ve özverili bir
şekilde, gece gündüz çalışmalarıyla tüm illerimizi maviye çevirmenin tek önemli
hedefimiz olması gerekiyor."
VAKA SAYISI 19 BİN 949 OLDU
Türkiye'de son 24 saatte 284 bin 947 koronavirüs testi yapılırken, 19 bin 949
kişinin testi pozitif çıktı, 145 kişi hayatını kaybetti. Dün iyileşenlerin sayısı
ise 15 bin 364 oldu.
Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı günlük koronavirüs tablosuna göre, 18 yaş üzerinde
1. doz aşı uygulananların oranı yüzde 70.69, 2. doz aşı uygulananların oranı
ise yüzde 52.67 oldu.
Uygulanan 1. doz aşı 43 milyon 877 bin 460, 2. doz 32 milyon 691 bin 994, 3.
doz 6 milyon 556 bin 728 olmak üzere toplamda 83 milyon 126 bin 182 doza ulaştı.
Twitter'dan paylaşım yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da, "Vaka sayılarındaki
artışı kontrol etmek için yüksek aşılanma oranını elde etmek ve tedbirlere uymak
zorundayız" ifadelerini kullandı.
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