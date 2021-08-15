İlayda'nın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?
|15 Ağustos 2021 09:15
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İstanbul'da ailesinin yanından ayrıldıktan sonra Bahçelievler'deki bir pansiyonda yaşamaya başlayan 23 yaşındaki İlayda Karagöz, 6 Ağustos'ta sevgilisi Cumali Yılmaz ve 3 arkadaşıyla eğlendikten sonra kaldığı evde uyumak için odaya girdi. Ömer Tekin'e ait evde bir süre sonra silah sesi yankılandı.
Genç kızın kafasından vurularak öldüğünü gören arkadaşları evi terk ederken genç kızın sevgilisi Yılmaz, Karagöz'ün cansız bedeniyle birlikte polislere teslim oldu. Yılmaz, "Pompalı tüfekle intihar etmiş. Ben uyuyordum" diyerek kendisini savundu. Gözaltına alınan genç ve kızın evdeki diğer arkadaşları, Karagöz'ün sırt çantasında taşıdığı pompalı tüfekle intihar ettiğini söyledi.
TUTUKLANDILAR
Genç kızın ölümünden hemen sonra evi terk eden Bayram Halit, olaydan üç gün sonra gözaltına alındı. Karagöz'ün gece boyu sırt çantasında pompalı tüfek olduğunu anlatan Halit, intihar ettiğini söyledi. Halit'in ifadesinin ardından diğer arkadaşlarının da ifadesi alındı. Yılmaz'ın, sevgilisinin uyuduğunu ve kendisini diğer arkadaşlarının uyandırdığına dair ifadesini arkadaşları Harun Uzun ve Ömer Tekin doğruladı.
Arkadaşları, Yılmaz'ın sevgilisinin intihar ettiğini söylediğini ve bu sözlerden hemen önce silah sesi duyduklarını anlattı. İlayda'nın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumali Yılmaz, Ömer Tekin ve Bayram Halit tutuklandı. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
Dilek Yaman Demir - Emir Somer
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