1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İlayda'nın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?

İstanbul Bahçelievler'de sevgilisiyle aynı odadayken pompalı tüfekle öldü. Sevgilisi "İntihar etti" derken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
15 Ağustos 2021 09:15
+Aa- Yazdır
İlayda'nın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?

İstanbul'da ailesinin yanından ayrıldıktan sonra Bahçelievler'deki bir pansiyonda yaşamaya başlayan 23 yaşındaki İlayda Karagöz, 6 Ağustos'ta sevgilisi Cumali Yılmaz ve 3 arkadaşıyla eğlendikten sonra kaldığı evde uyumak için odaya girdi. Ömer Tekin'e ait evde bir süre sonra silah sesi yankılandı.

Genç kızın kafasından vurularak öldüğünü gören arkadaşları evi terk ederken genç kızın sevgilisi Yılmaz, Karagöz'ün cansız bedeniyle birlikte polislere teslim oldu. Yılmaz, "Pompalı tüfekle intihar etmiş. Ben uyuyordum" diyerek kendisini savundu. Gözaltına alınan genç ve kızın evdeki diğer arkadaşları, Karagöz'ün sırt çantasında taşıdığı pompalı tüfekle intihar ettiğini söyledi.

TUTUKLANDILAR

Genç kızın ölümünden hemen sonra evi terk eden Bayram Halit, olaydan üç gün sonra gözaltına alındı. Karagöz'ün gece boyu sırt çantasında pompalı tüfek olduğunu anlatan Halit, intihar ettiğini söyledi. Halit'in ifadesinin ardından diğer arkadaşlarının da ifadesi alındı. Yılmaz'ın, sevgilisinin uyuduğunu ve kendisini diğer arkadaşlarının uyandırdığına dair ifadesini arkadaşları Harun Uzun ve Ömer Tekin doğruladı.

Arkadaşları, Yılmaz'ın sevgilisinin intihar ettiğini söylediğini ve bu sözlerden hemen önce silah sesi duyduklarını anlattı. İlayda'nın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Cumali Yılmaz, Ömer Tekin ve Bayram Halit tutuklandı. Genç kızın şüpheli ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Dilek Yaman Demir - Emir Somer
Sabah
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İzmir'de sahte aşı kartı iddiası: 1 hemşire tutuklandı
13 Ağustos 2021 23:40		 Çete lideri öğretmen, tarihi eserden zengin olunca istifa etti
13 Ağustos 2021 22:50
Hastanede rezalet! Müdür ölen kişinin parasını çaldı
13 Ağustos 2021 19:20		 'Cin çıkarma' bahanesiyle 2 kadına cinsel istismarda bulundu, tutuklandı
13 Ağustos 2021 19:11
Sahte altın ve para operasyonunda 4 kuyumcu tutuklandı
13 Ağustos 2021 18:21		 Yere attığı sigara izmariti otları yaktı, tutuklandı
13 Ağustos 2021 18:18
Şanlıurfa'da 3 cinayetin zanlısı tutuklandı
12 Ağustos 2021 21:37		 Orman girişindeki otları ateşe veren 4 kişi tutuklandı
12 Ağustos 2021 21:27
Sürat teknesiyle çarptığı kadının ölümüne neden olan şüpheli tutuklandı
12 Ağustos 2021 17:03		 Başsavcılık 'Tanju Özcan'a takipsizlik verildi' iddialarını yalanladı
12 Ağustos 2021 16:46
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:18 - 'Geleceğin askeri' göreve hazır10:08 - Trafikte acı kayıp: İlk 7 ayda bin 242 kişi öldü10:05 - YHT'lerde günlük sefer sayısı yarın itibarıyla 40'a çıkacak10:02 - Bakan Akar: 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi09:54 - Dünyada ilk Türkiye'de tek! Bu havalimanını 100 bin kişi kullanıyor09:50 - 35 yıl önce firar ettiği askerlikten dolayı 'Vatansız' belgesi verildi
09:41 - Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün09:30 - Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı09:15 - İlayda'nın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?09:03 - Bozkurt'ta arama kurtarma ve enkaz çalışmaları aralıksız sürüyor08:50 - Kiraya zamda '5 yıl' kriteri08:44 - Akıl sağlığı yerinde olmayan kamu görevlilerine çözüm üretilmeli
08:30 - Piliçte restleşme sürüyor: 'Üretimi durduruyoruz'08:23 - Aşısızlar 18.3 milyona düştü... 'İyiye gidiyoruz'08:15 - Altındağ'da olaylara katılanların çoğu mahalleden değildi08:05 - Sahte alkolden ölüme 'olası kasıt'tan ilk dava07:58 - Uzmanlar felaketin sebebini açıkladı: Ezine denize çıkamadı
07:50 - Yunanistan ile diplomatik kriz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'3600 ek gösterge' ekimde Meclis'te
Türkiye'nin en uzak ilçesi Andırın
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çok kuvvetli yağış bekleniyor
Bilim Kurulu'nun yeni aşı tavsiyesi kabinede
Akıl sağlığı yerinde olmayan kamu görevlilerine çözüm üretilmeli
Uzmanlar felaketin sebebini açıkladı: Ezine denize çıkamadı
Danıştay'dan 7,5 sene süren ceza soruşturmasında yetkililere önemli uyarı!
Piliçte restleşme sürüyor: 'Üretimi durduruyoruz'
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Kurtarıldıkları kuran kursu 20 dakika sonra yıkıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sefam olsun 1
göç bakanlığı 2
Aşı olmayan vatan hainidir.Onlara kız vermeyeceğiz. 2
bipolar bozukluk 2
gidememek 2
kıyamamak 1
mr bean 2
Noktalama işaretleri 1
hafıza kaybı yaşamak 1
haberler 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam