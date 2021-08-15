1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Trafikte acı kayıp: İlk 7 ayda bin 242 kişi öldü

Yapılan tüm ikaz ve artan denetimlere rağmen kural tanımayan sürücüler ocak söndürmeye devam ediyor. 2021'in ilk 7 ayında Türkiye genelinde meydana gelen 217 bin 462 trafik kazasında bin 242 kişi hayatını kaybetti, 139 bin 448 kişi yaralandı. Trafik ekiplerinin bir aylık denetimlerinde alkollü araç kullandığı tespit edilen 78 bin 100 sürücüye ceza yazıldı.
15 Ağustos 2021 10:08
+Aa- Yazdır
Trafikte acı kayıp: İlk 7 ayda bin 242 kişi öldü

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Başkanlığı'nın verilerine göre, geçtiğimiz Temmuz ayı dönemine dair kaza bilançosu çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı. Bir ay boyunca ülke genelinde vuku bulan 43 bin 166 kazada 34 bin 228 kişi yaralanırken, 297 kişi hayatını kaybetti. Ölümlü ve yaralamalı kazaların 443'ü 'Hayvana çarpma' sonucu meydana geldi. Yılın ilk 7 ayında meydana gelen kazalardan 98 bin 935'ine sürücü kusuru sebep olurken, 8 bin 609'u da yaya kusurundan kaynaklandı. 7 aylık dönemdeki kazalardan 2 bin 682'si kırmızı ışıkta durmayan sürücüler yüzünden gerçekleşti. Alkol alıp direksiyon başına geçen bin 150 kural tanımaz sürücü, yaralamalı ve ölümlü kazalara karıştı.

Bursa'da 1 ayda 16 kişi öldü

Resmi verilere göre, yılın ilk 7 ayında Ankara'da 54, Bursa'da 51, İstanbul'da 51 ve İzmir'de 58 kişi trafik kazalarında hayatını kaybetti. 3 bin 335 yaralamalı kazanın meydana geldiği Bursa'da 4 bin 734 kişi hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Geçtiğimiz Temmuz ayında 16 kişinin trafik kazalarında hayatını kaybettiği kentte, sürücülerin anlaştığı kazaların ise rakamlara dahil olmadığı belirtildi. Geçtiğimiz 7 aylık dönemde, Türkiye genelinde kuralları hiçe sayan 10 milyon 148 bin 287 sürücü ve yayaya ceza kesildi. Denetimlerde alkollü araç kullandığı tespit edilen 78 bin 100 sürücüye ceza yazıldı. Denetimlerde 760 bin 809 araç ise trafikten men edildi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Altındağ'da olaylara katılanların çoğu mahalleden değildi
15 Ağustos 2021 08:15		 Sahte alkolden ölüme 'olası kasıt'tan ilk dava
15 Ağustos 2021 08:05
Otomobil ağacı koparıp takla attı: 1 ölü, 2 yaralı
15 Ağustos 2021 06:30		 Provokatif videolar yayınlayan şüpheli gözaltına alındı
14 Ağustos 2021 23:05
Milyon dolarlık sikkeyi 12 dolara satın almış
14 Ağustos 2021 22:19		 Temizlik işçisi dalgın sürücü yüzünden canından oluyordu
14 Ağustos 2021 22:06
Üzerine dolap devrilen çocuk hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 21:33		 THK'dan düşen yangın söndürme uçağına dair açıklama
14 Ağustos 2021 19:52
Osmaniye'deki feci kazada anne ve kızı hayatını kaybetti
14 Ağustos 2021 19:00		 Taksi ile kaçak göçmen taşımacılığına 2 gözaltı
14 Ağustos 2021 18:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
10:18 - 'Geleceğin askeri' göreve hazır10:08 - Trafikte acı kayıp: İlk 7 ayda bin 242 kişi öldü10:05 - YHT'lerde günlük sefer sayısı yarın itibarıyla 40'a çıkacak10:02 - Bakan Akar: 24 saat içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi09:54 - Dünyada ilk Türkiye'de tek! Bu havalimanını 100 bin kişi kullanıyor09:50 - 35 yıl önce firar ettiği askerlikten dolayı 'Vatansız' belgesi verildi
09:41 - Uçak kazasında hayatını kaybeden pilotun evinde hüzün09:30 - Sınır duvarı çalışmalarında binlerce yıllık yer altı buzuluna rastlandı09:15 - İlayda'nın sır ölümü! Cinayet mi intihar mı?09:03 - Bozkurt'ta arama kurtarma ve enkaz çalışmaları aralıksız sürüyor08:50 - Kiraya zamda '5 yıl' kriteri08:44 - Akıl sağlığı yerinde olmayan kamu görevlilerine çözüm üretilmeli
08:30 - Piliçte restleşme sürüyor: 'Üretimi durduruyoruz'08:23 - Aşısızlar 18.3 milyona düştü... 'İyiye gidiyoruz'08:15 - Altındağ'da olaylara katılanların çoğu mahalleden değildi08:05 - Sahte alkolden ölüme 'olası kasıt'tan ilk dava07:58 - Uzmanlar felaketin sebebini açıkladı: Ezine denize çıkamadı
07:50 - Yunanistan ile diplomatik kriz
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'3600 ek gösterge' ekimde Meclis'te
Türkiye'nin en uzak ilçesi Andırın
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çok kuvvetli yağış bekleniyor
Bilim Kurulu'nun yeni aşı tavsiyesi kabinede
Akıl sağlığı yerinde olmayan kamu görevlilerine çözüm üretilmeli
Uzmanlar felaketin sebebini açıkladı: Ezine denize çıkamadı
Danıştay'dan 7,5 sene süren ceza soruşturmasında yetkililere önemli uyarı!
Piliçte restleşme sürüyor: 'Üretimi durduruyoruz'
Memurlara özel %15 ekstra indirim
Kurtarıldıkları kuran kursu 20 dakika sonra yıkıldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
bir dolaşıp gelmek 1
aşı deneyimleri 2
Mars Başak burcunda 2
aşırı duygusallık hali 1
soğan kokusu 1
dikkat çekmemeye çalışmak 1
nörotransmitter maddeler 1
ayakkabının vurması 3
bugün de ağlamaya doyduk çok şükür 1
gidememek 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam