Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
AFAD'dan yapılan açıklamada, 'Sel nedeniyle Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir.' denildi.
|15 Ağustos 2021 12:45
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 59'a yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 49, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
Dün sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'da açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu sel, bugüne kadar gördüğümüz en ağır tablo. Kayıplar ne kadarsa bunu da açıklayacağız. Kastamonu'da 62, Sinop'ta 15 kayıp ihbarı var" demişti.
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