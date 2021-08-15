1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Erdoğan, İran sınırının sıfır noktasındaki birliklere seslendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran sınır hattında inceleme ve denetlemelerde bulunan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile telefonda görüşerek önlemlere ilişkin bilgi aldı ve sıfır noktasındaki birliklere seslendi.
15 Ağustos 2021 11:18
+Aa- Yazdır
Erdoğan, İran sınırının sıfır noktasındaki birliklere seslendi

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever ve 2. Ordu Komutanı Orgeneral Metin Gürak ile dün İran sınırında alınan önlemleri yerinde inceledi.

Havadan ve karadan yaptığı incelemelerin ardından Akar ve komutanlar, Van Valisi Mehmet Emin Bilmez ve hudut birliklerinin komutanlarıyla 6. Hudut Tugay Komutanlığı'nda bir araya geldi.

Önlemlerin bir kez daha ele alındığı toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile telefonda görüşen Bakan Akar, çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Sonrasında hudut birliklerinin komutanlarına hitap eden Erdoğan, şunları söyledi:

"Çok farklı bir dönemden geçiyoruz, bir taraftan sel afetleri bir taraftan yangınlar. Bütün bunlar devam ederken bir de dedikoduya dayalı bir sıkıntı. Bu dedikoduya dayalı sıkıntıları da inanıyorum ki sizler bertaraf edeceksiniz. Bunları da aşmamız gerekiyor çünkü bir yalan terörü Türkiye'de estiriliyor.

Bu yalan terörünü biz sizinle beraber aşacağız. Özellikle de bu sınırlarda ördüğümüz duvarlarla giriş-çıkışları da tamamen engellemiş olacağız. Çünkü bu hudutlardaki duvarlarımız bizim emniyet, güvenlik duvarlarımızdır. Bunu sizler başardığınız takdirde TSK'nin, güvenlik güçlerimizin yükü daha da hafifleyecektir. Bu duygularla sizleri tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum."
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
5 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Dışişleri: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türkler, büyükelçiliğe bilgi versin
15 Ağustos 2021 11:50		 Yunanistan ile diplomatik kriz
15 Ağustos 2021 07:50
Bilim Kurulu'nun yeni aşı tavsiyesi kabinede
15 Ağustos 2021 07:30		 15 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
15 Ağustos 2021 00:01
'FETÖ'nün en başından beri gizli ajandası vardı'
14 Ağustos 2021 23:57		 Bakan Soylu: Toplam 77 kayıp ihbarı var
14 Ağustos 2021 23:03
Bakan Pakdemirli: 3'ü Türk, 8 çalışma arkadaşımızı kaybettik
14 Ağustos 2021 21:10		 İstanbul Valiliği'nden cemevi açıklaması
14 Ağustos 2021 21:09
MHP'nin başlattığı yardım kampanyası sonlandırıldı
14 Ağustos 2021 21:06		 Yavuz sondaj gemisi Haydarpaşa Limanı'na demirledi
14 Ağustos 2021 20:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
13:47 - Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı13:35 - İki il için çok kuvvetli yağış uyarısı13:24 - Memur-Sen hükümetten yeni zam teklifi bekliyor13:16 - Demet Akalın, yangında evini kaybeden Fatma Teyze'ye verdiği sözü tuttu13:12 - Şehit oğullarının emaneti bahçeye gözleri gibi bakıyorlar12:58 - 1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi
12:45 - Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi12:37 - Aldattığını iddia ettiği eşini öldürüp polisi aradı12:31 - 'Toprağı yatak, taşı yastık' yapan ormancılar, bölge halkının desteğini unutamıyor12:30 - ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz12:22 - Emekli astsubay, Kur'an Kursu öğrencilerini ip düzeneği ile selden kurtardı12:20 - Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi'nin ilk oturumu yapıldı
12:13 - Köyde harikalar yaratan 'çalı kuşu' öğretmen çift12:07 - YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması11:57 - İnebolu'da selde yıkılan binanın müteahhidine gözaltı kararı11:51 - Finans uzmanlığından ata mesleği çiftçiliğe döndü11:50 - Dışişleri: Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türkler, büyükelçiliğe bilgi versin
11:46 - İstanbul'da mavi kategori için 587 bin 779 kişi kaldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'3600 ek gösterge' ekimde Meclis'te
YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
Uzmanlar felaketin sebebini açıkladı: Ezine denize çıkamadı
Akıl sağlığı yerinde olmayan kamu görevlilerine çözüm üretilmeli
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çok kuvvetli yağış bekleniyor
Dünyada ilk Türkiye'de tek! Bu havalimanını 100 bin kişi kullanıyor
Bilim Kurulu'nun yeni aşı tavsiyesi kabinede
Türkiye'nin en uzak ilçesi Andırın
Zam isteyen piliç üreticileri resti çekti: Üretimi durduracağız!
Danıştay'dan 7,5 sene süren ceza soruşturmasında yetkililere önemli uyarı!
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sallantıda kalmak 2
iş yemeğine çağrılmamak 1
dünya solaklar günü 2
geçici duygular içindeyken kalıcı kararlar almak 5
dikkat çekmemeye çalışmak 1
havalar da soğudu birden 1
pika sendromu 1
tedavülden kalkan cümleler 3
bir günde 1000 sayfa okumak 2
pazar gezmesi 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
Konya Bolkar İnşaat 5 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam