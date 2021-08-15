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İstanbul'da mavi kategori için 587 bin 779 kişi kaldı

İstanbul Valisi Yerlikaya 65 yaş üstü vatandaşların aşılanma oranın yüzde 90 olduğunu belirterek, Mavi kategori için de 587 bin 779 kaldığını kaydetti.
15 Ağustos 2021 11:46
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, 15 Ağustos itibarıyla İstanbul'da toplam 14 milyon 933 bin 567 doz aşı yapıldığını bildirdi.

Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da 15 Ağustos saat 10.00 itibarıyla 65 yaş üstü büyüklerimizin aşılanma oranı yüzde 90 oldu. Birinci doz 8 milyon 127 bin 455, ikinci doz 5 milyon 901 bin 701, üçüncü doz 904 bin 411, toplam 14 milyon 933 bin 567 doz aşı yapıldı. Mavi kategori için 587 bin 779 hemşehrimiz kaldı. Aşı en büyük gücümüz." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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