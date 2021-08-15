YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
|15 Ağustos 2021 12:07
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YÖK: Yükseköğretim Kurulu olarak, 2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli bütün çalışmalar yürütülmektedir.
YÖK'ten yapılan açıklama şu şekilde;
Bilindiği üzere 2019 yılının sonlarında başlayan ve 2020 yılının ilk aylarına damgasını vuran COVID-19 küresel salgını ile birlikte yükseköğretim kurumlarımızda uzaktan eğitime geçilmiştir.
Uygulamalı eğitimlerin bir kısmına devam edilmesi ve özellikle harmanlanmış (hibrit) öğretimin de yaygınlaşması ile birlikte geçtiğimiz yıl ''Küresel Salgında Yeni Normalleşme'' çalışmaları yapılmıştır.
Salgının dinamik bir süreç olduğu göz önünde bulundurulduğunda, üniversitelerin ilgili kurulları tarafından salgının bölgesel ve yerel seyrine göre farklı programların farklı uygulamaları özelinde planlama yapılması gerektiği belirtilmiştir. Buna göre üniversitelerimizde "Koronavirus Komisyonları" oluşturulmuş, hızlı karar mekanizmaları tesis edilmiştir.
2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde, Yükseköğretim Kurulu olarak örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmalarımız yürütülmektedir.
Salgının seyrine, alt yapı imkanları ve yerleşkelerin kapasitelerine göre, COVID-19 salgınına yönelik tedbirler kapsamında yükseköğretim kurumlarımız tarafından gerektiğinde program özelinde yüz yüze ve çevrim içi öğretim yapılabilecektir.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
1- Yükseköğretim Kurulu olarak,Yükseköğretim Kurulu (@YuksekogretimK) August 15, 2021
2021-2022 Eğitim ve Öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli bütün çalışmalar yürütülmektedir.
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