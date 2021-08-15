1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi
|15 Ağustos 2021 12:58
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Konya'da araç kiralama işi yapan Özkan Terzioğlu, 2 yıl önce bir tanıdığını
ziyaret etmek için Sivas'a gitti. Ziyaret sırasında 1936 model bir Plymouth
marka aracı gören Özkan Terzioğlu, araç sahibine aracı kendisine satmasını istedi.
Uzun süren pazarlığın ardından Terzioğlu aracı aldı ve çekici yardımıyla Konya'ya
getirdi. Araç üzerindeki boya akıntıları ve bazı noktalara kaporta bakımı yaptıran
Özkan Terzioğlu, araca yaklaşık 2 yıl boyunca binerek geçmiş yıllardan içinde
kalan heyecanını bu şekilde yendi.
Aracı alma hikayesini anlatan Terzioğlu, "Sivas'ta bulunan bir ağabeyimizi ziyarete gittiğimde görmüştüm bu aracı orada araç epey bir ilgilimi çekti. Daha sonra bir pazarlık oluştu aracı aldık 2 yıl önce. Aracı aldığımızda bazı eksikleri vardı, onları tamamlamak için Konya'ya getirdik Sivas'tan çekiciyle. Konya'da ise sanayide ufak tefek boya eksiklerini falan yaptık. Motoru zaten olduğu gibi orijinal fabrika çıkışı gibi yerindeydi. Önemli bir işlem yapmadık aracın motoruna. Sadece biz, boya akıntıları fazlalıkları vardı, kaporta eksiklerini tamamladık şimdi aracımıza biniyoruz" dedi.
Gezmeye çıktığı aracına ilgi fazla olunca aracı satmaya karar veren Özkan Terzioğlu,
"İlk etapta aracı binmek için aldık. Hevesimiz de vardı geçmiş yıllardan evet
ama saklayacak bir garajım yok. Trafikteyken ilgi odağı oluyor bazı araçlar
önüme duruyor fotoğraf için. Biz bunun gibi defalarca kazalar atlattık. Önümüze
kıranlar, sıkıştıranlar fotoğraf video çekmek isteyenler bu tür olayları yapıyor.
Zaten araç eski, biz bunun hakkından gelemeyeceğiz diye satmak istiyoruz" şeklinde
konuştu.
Aracı satmaya karar verdikten sonra birçok teklifin geldiğini anlatan Özkan
Terzioğlu, "Düğün teklifleri geldi, film çekimleri teklifleri geldi. Onun haricinde
ise sanatçı transfer teklifleri geldi. Biz o şekilde yapmadık kabul etmedik.
Satış anlamında gelen teklifler ise geçen yıl iyi bir teklif gelmişti ama biz
o sıralarda araçtan hevesimizi almadığımız için yine vermedik. Şimdi işlemler
tamamlanınca bize para teklifleri geldi 700 bin lira 800 bin liralar geldi.
Lakin aracın benim gözümdeki değer bu değil. Değerini bulursa tabii ki gider"
şeklinde konuştu.
Terzioğlu, "Aldığım aracın sahibinin söylediğine göre ise rahmetli Adnan Menderes'in parti kurduğu zaman seçim çalışmalarında kullandığı arabaymış. Aslında araştırmadık işin doğrusu, araştırmaya da gerek yok. Duruşu itibariyle bu araçlardan Türkiye'de az sayıda var. Biliyorsunuz biri Anıtkabir'deki müzede" ifadelerini kullandı.
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