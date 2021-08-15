Demet Akalın, yangında evini kaybeden Fatma Teyze'ye verdiği sözü tuttu
Ünlü şarkıcı Demet Akalın, yangında evini kaybeden Fatma Öksüzoğlu'na verdiği sözü tuttu. Akalın, Fatma Teyze'ye yaptırdığı evin son halini paylaştı.
|15 Ağustos 2021 13:16
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Antalya'nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında çoğu vatandaş evlerini ve hayvanlarını kaybetmişti. Büyük yangından zarar görenler için tüm Türkiye seferber olmuş, bölgedeki vatandaşlara yardım ulaştırabilmek var gücüyle çalışmıştı.FOTOĞRAFI
GÖRÜNCE HAREKETE GEÇTİ
Yangın felaketinde hem sosyal medyada hem de yardım kuruluşları aracılığıyla yaraları sarmaya çalışan ünlü şarkıcı Demet Akalın, yangında kaybettiği evinin bahçesine attığı yatak üstünde uyuduğu anlarla yürekleri parçalayan Fatma Öksüzoğlu'na ev sözü vermişti.
EVİN SON HALİNİ PAYLAŞTI
Akalın Fatma Teyze'ye verdi sözü tuttu. Ünlü şarkıcı Instagram hesabından Fatma Teyze için yaptırdığı evin son halini paylaştı.
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