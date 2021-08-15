Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı

ŞEHİT VEYA MALUL YAKINI ÖĞRETMEN, ZAMANA BAKILMAKSIZIN NAKİL TALEBİNDE BULUNABİLİR Mİ? Terör eylemleriyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlilerinin yakınları için hem genel çerçeve yönetmelikte hem de kurumsal yönetmeliklerde düzenlemeler bulunmaktadır. Yönetmeliklerde yer alan düzenlemeye göre yakınların nakil talepleri yönetmeliklerdeki kısıtlayıcı hükümlere bakılmaksızın öncelikle yerine getirilir.