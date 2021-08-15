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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), Yavuz sondaj gemisinin Haydarpaşa Limanı'na yanaştığı ve hazırlıkların ardından Karadeniz'e hareket edeceği bilgisini paylaştı.
15 Ağustos 2021 13:47
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Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı

TPAO'nun Twitter hesabından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yavuz sondaj gemisi Boğaz geçiş hazırlıkları ve kule söküm işlemleri için Haydarpaşa Limanı'na yanaştı. Teknik hazırlıklar tamamlandıktan sonra, Yavuz Karadeniz'e hareket edecek."
Anadolu Ajansı
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