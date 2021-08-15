Taliban başkent Kabil'e girdi: Afganistan'da yönetim değişiyor
|15 Ağustos 2021 14:00
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Afganistan'da ilerleyişini sürdüren Taliban, başkent Kabil'e girmeyi başladı.
Taliban militanlarının, Kabil'in merkezine 8 kilometre uzaklıktaki sanayi bölgesi Bagrami'ye ve 5 kilometre uzaklıktaki Deşt-i Berçi'ye girdiği belirtiliyor.
Kabil'in merkezinde gergin bekleyişin sürdüğü ve kaosun hakim olduğu ifade edildi.
"GÜÇ KULLANMAYACAĞIZ"
Taliban sözcüsü Zabihullah Mücahid, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu.
Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.
Bunun üzerine Taliban güçlerinin her yönden başkente girmeye başladığını duyuyan Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yeni bir açıklama geldi. Taliban'ın başkente girmesinin ardından, yönetimin devri için müzakerelere başlanacağı duyuruldu.
Taliban'dan bir heyetin şu sıralar Cumhurbaşkanı Eşref Gani Ahmedzay ile görüştüğü bildirildi.
TÜRK VATANDAŞLARINA ÇAĞRI
Türkiye Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yaparak Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği'ne bilgi vermesini istedi. Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.
MAHKUMLARI SERBEST BIRAKTILAR
Taliban son olarak Son olarak ülkenin dördüncü büyük kenti Mezar-ı Şerif ve Meymene kentlerini almıştı. Afgan ordu güçlerinin örgüte teslim olduğu belirtildi.
Örgüt kente girdikten sonra hapishanedeki tüm mahkumları serbest bıraktı. Eski Belh Valisi Ata Muhammed Nur, Mareşal Raşid Dostum ile birlikte güvenli bir yere kaçtıklarını duyurdu.
ABD TAHLİYE DERDİNDE
ABD ise Kabil'deki elçilik çalışanlarını tahliye etmeye çalışıyor. Tahliye için gönderilecek ilave asker sayısı 3 binden 5 bine çıkarıldı.
Kararı Başkan Joe Biden yazılı açıklamayla duyurdu. Biden, askerlerin, çalışanları ve ailelerini ülkeden güvenli bir şekilde tahliye edeceğini söyledi.
Amerikan Başkanı Taliban'a da gözdağı verdi. Biden, askerleri ve personeli riske atacak herhangi bir eylemin "hızlı ve güçlü bir tepki" ile karşılaşacağını söyledi.
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