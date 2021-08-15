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Beyoğlu'nda bir inşaatta yangın çıktı: 1'i ağır 6 işçi yaralı
Beyoğlu'nda, bir inşaatın giriş katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında 1'i ağır, 6 işçi yaralandı.
|15 Ağustos 2021 14:17
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Sütlüce Mahallesi Uzun Bayır Sokak'ta bulunan, inşaat halindeki 7 katlı binanın giriş katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangında, 1'i ağır 6 işçi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.
Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken yangın itfaiyenin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.
Binanın yanında bulunan Türk Kızılay Beyoğlu Şubesi'nden ekipler de çalışmalara destek verdi.
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