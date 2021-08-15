Yunus timi polisi koronavirüse yenik düştü
Antalya'da Covid-19'a yenik düşerek hayatını kaybeden motosikletli yunus timi polisi, düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarını tutamayan anneyi ise yakınları teselli etti.
|15 Ağustos 2021 14:42
|+Aa- Yazdır
Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Yunus Timleri'nde görevli 34 yaşındaki Sonay Erer, bir süre önce korona virüse yakalandı. Durumu ağırlaşan Erer'in Kepez Devlet Hastanesi'nde tedavisine başlandı. Yaklaşık 10 gündür yoğun bakımda tedavisine devam edilen Erer, yapılan tüm müdahaleye rağmen yaşam mücadelesini kaybetti. Bekar olan Erer'in için bugün Uncalı Mezarlığı içerisinde tören düzenlendi.
Törene çok sayıda meslektaşı ve yakını katıldı. Erer'in annesi Nazmiye Erer ise ayakta durmakta güçlük çekti. Zaman zaman tabuta dokunarak gözyaşı döken kadını, yakınları teselli etti. Cenaze kılınan namazın ardından toprağa verilmek üzere Kurşunlu Mezarlığına götürüldü.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kovid-19 aşısını teşvik etmek için kampanya başlatılacak
15 Ağustos 2021 16:40
|Kahraman mühendisin babası, oğlunun meslek aşkını anlattı
15 Ağustos 2021 16:36
|Türkiye'nin en kısa süren akciğer nakli ameliyatı
15 Ağustos 2021 15:46
|Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, son yolculuğuna uğurlandı
15 Ağustos 2021 15:26
|Saatlerce enkazda kalmıştı, o rakam fobisi oldu
15 Ağustos 2021 14:05
|Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı
15 Ağustos 2021 13:47
|Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
15 Ağustos 2021 12:45
|'Toprağı yatak, taşı yastık' yapan ormancılar, bölge halkının desteğini unutamıyor
15 Ağustos 2021 12:31
|'Uzun zamandır deprem olmayan bazı faylarda deprem bekleniyor'
15 Ağustos 2021 11:26
|Türkiye'de 7,4 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor
15 Ağustos 2021 11:13