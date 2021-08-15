Kavga ettiği berberi 10 gün sonra öldürdü
|15 Ağustos 2021 14:46
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Olay, 13 Ağustos Cuma günü Sancaktepe Yunus Emre Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, akli dengesi yerinde olmadığı iddia edilen İshak D. traş olmak için cadde üzerinde bulunan bir berber dükkanına girdi. Berber Mehmet A. ile İsak D. arasında bilinmeyen bir sebepten dolayı kavga çıktı. Bir süre küfürleştikten sonra sinirlenip dükkandan ayrılan İsak D., aradan 10 gün geçtikten sonra berber dükkanına tekrar gelerek 64 yaşındaki Mehmet A.'yı bıçaklayarak öldürdü. Şahıs olayı gerçekleştikten sonra hızlıca uzaklaştı.
Kıskıvrak yakalandı
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Ekipler, yaptıkları operasyon neticesinde şahsı saklandığı yerde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Tutuklandı
İsak D.'nin 3 suç kaydı olduğu ortaya çıkarken, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine sevk edildi. Öte yandan İsak D.'nin olay yerine giderken görüntüleri kameralara yansıdı.
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