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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Afganistan açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Savunma sanayi alanındaki ortaklığımızı (Pakistan ile) daha da ilerletmek konusunda mutabıkız.' dedi. Erdoğana ayrıca, 'Afganistan'ın bir an önce istikrar kavuşması için çaba sarf edeceğiz, bu konuda Pakistan ile de işbirliği içinde bulunacağız.' ifadelerini kullandı.
15 Ağustos 2021 15:19
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tersane Komutanlığı'nda, Pakistan MİLGEM Korvet Projesi 1'inci Gemi Denize İniş ve Açık Deniz Karakol Gemisi Projesi 1'inci Gemi Sac Kesim Töreni'nde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Sizleri hürmetle muhabbetle selamlıyorum. Pakistanlı kardeşlerimizi ülkemizde ağırlamaktan gurur duyuyorum. Savunma Sanayii alanında somut iş birliği projelerinden bahtiyarlık duyuyoruz.

Dün Pakistan'ın yıl dönümü olan Ülkem adına tebrik ediyorum. Türkiye -Pakistan arasındaki kardeşlik bağlarından aldığımız güçle ilişkilerimiz her anlamda ileriye götürmek için samimiyetle çalışıyoruz.

Tarihini yakında belirleyeceğiz 7. konsey vesilesi nedeniyle Pakistan'la ortak gündemimizi belirlemenin gayreti içindeyiz. Bugün ilk gemisini açılışını yaptığımız ortaklığımızı daha da ilerletmek konusunda mutabıkız. Savunma sanayisindeki iş birliğimizin her konuda ilerlemesi için çaba içindeyiz. Salgına rağmen geçtiğimiz yıl ikili ticaret hacminde bir düşüş yaşamadık.

AFGANİSTAN AÇIKLAMASI

Bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Göç dalgası endişelerini ancak bu şekilde ortadan kaldırabiliriz. İran üzerinden bir Afgan göçmen dalgasıyla karşı karşıyayız. Afganistan'ın istikrara kavuşması için her türlü çabayı göstereceğiz.

Son 6 yılda Suriye Libya ve Karabağ'da durduğumuz güçlü bir duruşun arkasında böyle büyük azim vardır. Ülkemizde kötü komşu insanı hacet sahibi yapar diye bir söz vardır. Türkiye'yi köşeye sıkıştırmak için uyguladıkları sinsi politikalarla bizi savunma sanayi alanında getirdiği yer için şahsım ve ülkem için teşekkür ediyorum Türkiye savunma sanayi alanında en üst lige çıkmış olacaktır. Türkiye büyüdükçe ve güçlendikçe elde edeceği her imkanı kardeşlerle bölüşecek bir ülkedir.

Sizlere veda etmeden önce dün Kahramanmaraş'ta hayatını kaybeden Rus ve Türk mürettebat için taziyelerimi sunuyorum.Sel felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimiz için taziyelerimi sunuyoruz. Bu düşüncelerle bir kez daha bu projenin hayırlı olmasını diliyorum.
Memurlar.Net
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