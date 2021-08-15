Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, son yolculuğuna uğurlandı
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, Fatih Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
|15 Ağustos 2021 15:26
|+Aa- Yazdır
Tedavi gördüğü hastanede vefat eden Bağdatlı'nın cenazesi Fatih Camii'ne getirildi.
Bağdatlı, öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazın ardından Edirnekapı Şehitliği'nde toprağa verildi.
Cenaze namazına, Bağdatlı'nın ailesi ve öğrencileri, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın ile bazı akademisyenler katıldı.
Öte yandan, Bağdatlı'nın vefat haberinin ardından kalp krizi geçirerek, hayatını kaybeden kız kardeşi Türkan Bağdatlı için de Fatih Camisi'nde cenaze namazı kılındı. Türkan Bağdatlı, Eski Kozlu Mezarlığı'nda toprağa verildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Kovid-19 aşısını teşvik etmek için kampanya başlatılacak
15 Ağustos 2021 16:40
|Kahraman mühendisin babası, oğlunun meslek aşkını anlattı
15 Ağustos 2021 16:36
|Türkiye'nin en kısa süren akciğer nakli ameliyatı
15 Ağustos 2021 15:46
|Yunus timi polisi koronavirüse yenik düştü
15 Ağustos 2021 14:42
|Saatlerce enkazda kalmıştı, o rakam fobisi oldu
15 Ağustos 2021 14:05
|Yavuz sondaj gemisi Karadeniz için hazırlıklara başladı
15 Ağustos 2021 13:47
|Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 59'a yükseldi
15 Ağustos 2021 12:45
|'Toprağı yatak, taşı yastık' yapan ormancılar, bölge halkının desteğini unutamıyor
15 Ağustos 2021 12:31
|'Uzun zamandır deprem olmayan bazı faylarda deprem bekleniyor'
15 Ağustos 2021 11:26
|Türkiye'de 7,4 milyon konutun deprem sigortası bulunmuyor
15 Ağustos 2021 11:13