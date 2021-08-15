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Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

Şanlıurfa'da bir terörist güvenlik güçlerine teslim oldu.
15 Ağustos 2021 16:32
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Şanlıurfa'da bir terörist teslim oldu

AA muhabirinin güvenlik kaynaklarından aldığı bilgiye göre, PKK/YPG mensuplarının terör örgütünden kaçışı sürüyor.

Örgütün Suriye'nin kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan terörist, silahsız ve teçhizatsız olarak Suruç ilçesinde güvenlik güçlerine teslim oldu.

Sağlık kontrolünden geçirilen teröristin sorgu işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
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