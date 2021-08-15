113 yıllık cami balçıkla kaplandı
|15 Ağustos 2021 16:33
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Şiddetli yağışın ardından 11 Ağustos'ta Ezine Çayı'nın taşması sonucu iş yerleri ile çok sayıda evin yanı sıra camiler de su ve balçık altında kaldı.
İlçe merkezindeki, 1908 yılında inşa edildiği belirtilen Merkez Camisi'nin içi de yarım metreyi bulan balçıkla kaplandı.
Sular çekildikten sonra, caminin duvarlarında yaklaşık 2 metreyi aşan selin izleri balçıkla birlikte geride kaldı.
Camide balçığın temizlenmesi için askerler ve Türkiye Diyanet Vakfı ekipleri çalışma yürütüyor.
Kastamonu Müftüsü Mustafa Bilgiç, AA muhabirine, ilçede büyük bir felaket yaşandığına işaret etti.
Vatandaşların sele hazırlıksız yakalandığını anlatan Bilgiç, "Cami cemaatimiz de sele hazırlıksız yakalandı. Cemaatimizin eşyaları var. Camiminiz mihrabı, minberi, yerden 2,5 metreye kadar çamur içinde. Bu millet bu camiyi eski haline, eskisinden daha güzel hale getirecek canlılığa sahiptir." dedi.
İlçede 9 caminin bulunduğuna işaret eden Bilgiç, şunları kaydetti:
"Özellikle 113 yıllık bu cami bizim canımızı yakıyor. İnşallah bu çamurdan burayı kurtaracağız. Diyanet Vakfı ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bu yaraları sarmak için elimizden geleni yapıyoruz. Birçok il, ilçe müftümüz, iş adamlarımız, adını bilmediğimiz birçok insan, 'Hocam ne yapabiliriz?' diyorlar. Bu beni çok mutlu etti."
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