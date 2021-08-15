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Kahraman mühendisin babası, oğlunun meslek aşkını anlattı

Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın'ın babası Salih Aydın, oğlunun üniversite eğitiminin ardından başladığı 23 yıllık meslek aşkını anlattı.
15 Ağustos 2021 16:36
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Kahraman mühendisin babası, oğlunun meslek aşkını anlattı

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Güllük Mahallesi'nde yaşayan baba Aydın, AA muhabirine, 3 çocuğundan biri olan Oğuz Avşar'ın, vatanı ve milleti için görev yaptığı sırada şehitlik mertebesine ulaştığını söyledi.

Evli ve 2 çocuklu evladının herkes tarafından çok sevildiğini anlatan Aydın, "Oğuz Avşar, yaradılış icabı çok yumuşak, mülayim, mütevazı, kimseyi kırmayan ve karıncayı dahi incitmeyen bir evlattı. Hepsi iyi." dedi.

Aydın, oğlunun hayatının ormanlarda geçtiğini dile getirerek, "Liseden sonra İstanbul'da orman fakültesini kazandı. Yörük çocuğu olarak ormana kendimizi daha yakın görüyoruz. Ormanın içinde büyümenin belki de bunda büyük etkisi vardır. Biz ormanda yaşadık. Mal (keçi-koyun) ve orman. İkisi birbirinden ayrılmaz bir bütün gibi." ifadelerini kullandı.

- "Onun işi yangınları söndürmekti"

Oğuz Avşar'ın, Antalya ve Adana Orman Bölge Müdürlüklerinde 23 yıl boyunca görev yaptığını aktaran Aydın, şöyle konuştu:

"İlk önce Antalya Akseki'de Bölge Şefi olarak çalıştı. Antalya'nın merkezinde görev yaptıktan sonra Antalya Orman Bölge Müdürlüğüne atandı. Bugüne kadar çalıştı. Yaklaşık 2 senedir yangınlarla uğraşıyordu. Yangınlarda çalışıyordu. Onun işi yangınları söndürmekti. O bir görevdi, vazifeydi. Bizim ciğerimizi yakan ateş, onun genç yaşta vefatı oldu. Üniversite son sınıfta tıp okuyan oğlu var. Onun mezuniyetini, mürüvvetini göremedi. Baba olarak onun da idealleri vardı. Oğuz, babasına evlat, evladına da babaydı. Onu sevmemeye imkan yok. Üniversiteye kayıt olduğu günden itibaren nice yiğitler mezun oldu. Nice mühendisler yetişti. Türkiye'nin her tarafından Oğuz Avşar'ın meslek arkadaşları var. Bir orman mühendisi şehit olmuş. Türk dünyası buna bigane kalamazdı. Onu duyanlar acısını paylaştı."

- Yangın söndürme uçağının düşmesi

Kahramanmaş'ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü.

Arazinin sarp olduğu bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, 8 kişinin naaşına ulaşmıştı.

Hayatını kaybedenlerden Oğuz Avşar Aydın'ın, 1998'den beri Orman Genel Müdürlüğünde çeşitli görevlerde yer aldığı, evli ve 2 çocuk babası olduğu belirtilmişti.
Anadolu Ajansı
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