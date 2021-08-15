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Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 15 kişi yaralandı
Adıyaman'ın Kahta ilçesinde, hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 15 kişi yaralandı.
|15 Ağustos 2021 16:41
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Vedat Kurt idaresindeki 33 KOH 30 plakalı hafif ticari araç, Kahta-Siverek kara yolu Göçeri köyü yol ayrımında Mehmet Memiş'in kullandığı 58 BH 489 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 13 kişi yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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