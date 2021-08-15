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Bartın'da deniz çamur rengine döndü

Bastı Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan sel afeti sonrasında Bartın'da 4 çayın döküldüğü Karadeniz çamur rengini aldı.
15 Ağustos 2021 17:13
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Bartın'da deniz çamur rengine döndü

5 gün önce Bartın'ın Ulus ilçesi Zafer köyü ve Akörensöküler köyüne 3 saatte metrekareye 318 kilogram yağış düştü.

Ulus çayı, Kumluca çayı, Kozcağız çayı ve Arıt çayından gelen sel suları liman çıkışında İnkum tatil beldesinde Karadeniz'e ulaştı.

Masmavi deniz çamur rengine döndü. Denize taşınan atıklar da kıyı bölgelerde kirliliğe yol açtı. Çamurlu su İnkum açıklarında yaklaşık 5 kilometre boyunca denize yayıldı.

DHA
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