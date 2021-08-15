Afganistan Cumhurbaşkanı ülkesini terk etti
|15 Ağustos 2021 17:16
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Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldığı bildirildi.
Afganistan'ın 34 vilayetinden 31'ini ele geçiren Taliban'ın ilerleyişi sürüyor. Taliban Kabil'in barışçıl bir şekilde teslim edilmesi için hükümet güçleri ile müzakerelerin sürdüğünü açıklarken, Afganistan İçişleri Bakanlığından üst düzey bir yetkili ise, Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin Tacikistan'a gitmek üzere başkent Kabil'den ayrıldığını bildirdi. Cumhurbaşkanlığı Ofisi ise, Cumhurbaşkanı Gani'nin ülkeden ayrıldığına yönelik haberlerle ilgili güvenlik nedeni ile bilgi verilemeyeceğini ifade etti.
Taliban'ın 10 gün içinde ülkenin birçok vilayet merkezini ele geçirmesi ve Kabil'e girmesi Gani'nin istifası yönünde baskıların artmasına neden olmuştu.
Taliban'ın başkent Kabil'e girdiği bilgilerinin paylaşılmasının ardından panik halde her tarafa koşan halk artık evlerine çekildi. Kabil semalarında ise ABD savaş uçakları ve helikopterleri devriye gezmeye başladı.
Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan vatandaşların Büyükelçilikle "iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri" yönünde Twitter hesabından açıklama yapmıştı.
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