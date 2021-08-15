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MHP 21. dönem Mersin Milletvekili disipline sevk edildi

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, parti üyesi ve 21. dönem Mersin Milletvekili Yalçın Kaya'nın parti üyeliğinden "tedbirli ve kesin çıkarma cezası" talebiyle disiplin kuruluna sevk edildiğini bildirdi.
15 Ağustos 2021 17:30
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MHP 21. dönem Mersin Milletvekili disipline sevk edildi

Yalçın, yazılı açıklamasında, "Partimiz üyesi ve 21. dönem İçel Milletvekili Yalçın Kaya, parti tüzüğümüzün 78/4 maddesi kapsamında parti üyeliğinden tedbirli ve kesin çıkarma cezası talepli olarak disiplin kuruluna sevk edilmiştir." ifadelerine yer verdi.
Anadolu Ajansı
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