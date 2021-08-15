Kim Milyoner Olmak İster'de zorlayan soru!

Yıldız Teknik Üniversitesi Mekatronik Mühendisliği Bölümünden onur öğrencisi olarak mezun olan ve Japonya'da sadece dört kişinin kabul edildiği Osaka Üniversitesinde özel robotik yüksek lisans programına kabul edilen Özgür Ege Aydoğan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasından ikinci soruda elendi.

İzleyiciler bu kadar başarılı bir kariyeri olan yarışmacının çok basit bir soruyu bilememesini eleştirdi.

"Sarımsaklasak da mı saklasak, sarımsaklamasak da mı saklasak?" Şeklinde devam eden tekerlemenin başı nasıldır?

Cevap: B: Şu yoğurdu