Başsavcılık: Afganistan uyruklu zanlının tutukluluk hali sürüyor
|15 Ağustos 2021 17:40
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Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, 12 Temmuz'da Pelitli Mahallesi Bağlar Yolu Caddesi'nde yaşanan olaya ilişkin Afganistan uyruklu şüpheli M.A. (20) hakkında, A.A'ya (17) yönelik işlediği "çocuğun cinsel istismarı", "çocuğa karşı cinsel amaç ile kişi hürriyetinden yoksun kılma", "yaşamı tehlikeye düşürecek şekilde kasten yaralama" suçlarından 14 Temmuz'da gözaltı kararı verildiği belirtildi.
M.A'nın, savunmasının ardından tutuklama istemiyle Gebze Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği aktarılan açıklamada, şüphelinin aynı gün yapılan sorgulama işlemi sonrası tutuklanarak Kocaeli 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildiği ve halen tutuklu olarak bulunduğu ifade edildi.
Açıklamada, mağdur A.A'nın Marmara Üniversitesi Pendik Araştırma Hastanesinde tedavisinin devam ettiği kaydedildi.
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