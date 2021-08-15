AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin acı günü
AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin dayısı Mehmet Menfaatli hayatını kaybetti.
|15 Ağustos 2021 17:48
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AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'nin 76 yaşındaki dayısı Mehmet Menfaatli, yaşlılığa bağlı hastalıkları nedeni ile evinde hayatını kaybetti. Merhum Mehmet Menfaali'nin cenazesi ikindi namazına müteakip Hulusi Akar Camide kılınan cenaze namazının ardından asri mezarlıkta toprağa verildi.
Cenaze namazına Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, AK Parti Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer ve İsmail Emrah Karayel, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, belediye başkanları, protokol üyeleri ve vatandaşların katıldı.
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