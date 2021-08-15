26 il aşı haritasında maviye döndü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün Türkiye haritasına baktınız mı?" sorusunu sorarak, 81 ilden 26'sının maviye döndüğünü duyurdu.
|15 Ağustos 2021 17:49
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından aşı haritasının değişimine dair bilgilere değinen paylaşımında, "Bugün Türkiye haritasına baktınız mı? 81 ilimizden 26'sı Mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde yüzde 75'in üzerinde. Sağlık için birlik olalım. Hepimiz ilk doz aşılarımızı yaptıralım" ifadelerine yer verdi.
BUGÜN TÜRKİYE HARİTASINA BAKTINIZ MI? 81 ilimizden 26'sı Mavi. 18 yaş ve üstü nüfusta, salgın hastalığa karşı karar verip en az bir doz aşı olanların oranı 26 ilde %75'in üzerinde.Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 15, 2021
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