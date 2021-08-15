1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bakan Karaismailoğlu'nun helikopteri vatandaşlara tahsis edildi

Sinop'ta yaşanan sel felaketinde köprüleri yıkılarak karadan ulaşım sağlanamayan Türkeli ilçesine helikopter havadan yardım malzemesi ulaştırırken, bir yandan da ilçede bulunan vatandaşları tahliye ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ise Bakanlığa ait kendisine tahsis edilen helikopteri kurtarma çalışmalarına yönlendirerek destek veriyor.
15 Ağustos 2021 18:42
+Aa- Yazdır
Bakan Karaismailoğlu'nun helikopteri vatandaşlara tahsis edildi

Şiddetli sel suları Türkeli ilçesinde bulunan köprüleri yıktı. İlçeye sadece havadan ve denizden ulaşım sağlanırken bir yandan da vatandaşlar tahliye ediliyor. İlçede mahsur kalan veya başka bir yere gitmek isteyen vatandaşlar halı sahada toplanarak nakil işlemleri gerçekleştiriliyor. Kendisinin makam helikopterini tahliye çalışmalarına yönlendiren Bakan Karaismailoğlu, vatandaşların daha çabuk istedikleri yerlere gitmelerine destek veriyor. Ayrıca Türkeli ve Ayancık ilçelerinde selzedelerle sohbet eden Bakan Karaismailloğlu, yaraların tez zamanda sarılacağını ve ulaşım konusunda meydana gelen hasarların hızlıca giderileceğini söyledi.

Öte yandan tahliye esnasında kimi vatandaşların tatil için ilçeye geldikleri ve sele yakalandıkları öğrenilirken çocuklar ise ilk defa helikopterlere bindikleri için heyecanlı olduklarını söyledi.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
8 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Sel bölgesindeki köylere helikopterlerle erzak götürülüyor
15 Ağustos 2021 18:48		 Bakan Yanık: Evde bakım ödemesini hesaplara yatırıyoruz
15 Ağustos 2021 15:57
YHT'lerde günlük sefer sayısı yarın itibarıyla 40'a çıkacak
15 Ağustos 2021 14:08		 YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
15 Ağustos 2021 12:07
İstanbul'da mavi kategori için 587 bin 779 kişi kaldı
15 Ağustos 2021 11:46		 'HES kodu' denetiminde 'riskli' yolcuya 4 bin 50 lira ceza
15 Ağustos 2021 06:38
SPK'dan 7 kişiye 6 ay işlem yasağı
14 Ağustos 2021 21:28		 Göktürk-1 uydusu sel felaketi olan bölgeyi uzaydan görüntüledi
14 Ağustos 2021 21:22
Demokrasi ve Özgürlükler Adası ziyarete açıldı
14 Ağustos 2021 21:18		 Güvenlik güçlerince yakalanan göçmenler sınır dışı ediliyor
14 Ağustos 2021 20:37
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
19:46 - Yaşamını yitiren 3 Türk personel için tören düzenlendi19:45 - Kahramanmaraş'ta düğün yolunda kaza: 13 yaralı19:44 - Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü19:41 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı19:22 - MHP'den mesleki eğitimin teşvik edilmesi çağrısı19:21 - Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil etti
18:54 - Ukrayna'nın, Türkiye'ye gönderdiği uçaklar geri döndü18:52 - 4 ilimiz için kuvvetli sağanak uyarısı18:48 - Sel bölgesindeki köylere helikopterlerle erzak götürülüyor18:42 - Bakan Karaismailoğlu'nun helikopteri vatandaşlara tahsis edildi18:22 - Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 62'ye yükseldi17:54 - İBB ve Beyoğlu Belediyesi'nden 'uçan tekme' açıklaması
17:49 - 26 il aşı haritasında maviye döndü17:48 - AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin acı günü17:40 - Başsavcılık: Afganistan uyruklu zanlının tutukluluk hali sürüyor17:38 - Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi17:36 - Marmara Gölü'nden iç karartan fotoğraflar! 'Tamamen kurudu'
17:35 - Kim Milyoner Olmak İster'de zorlayan soru!
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'3600 ek gösterge' ekimde Meclis'te
Memur-Sen hükümetten yeni zam teklifi bekliyor
YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
Bilim Kurulu'nun yeni aşı tavsiyesi kabinede
Uzmanlar felaketin sebebini açıkladı: Ezine denize çıkamadı
'Torpil, Mahmut Özer'in de başına bela olacak'
Dünyada ilk Türkiye'de tek! Bu havalimanını 100 bin kişi kullanıyor
Akıl sağlığı yerinde olmayan kamu görevlilerine çözüm üretilmeli
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çok kuvvetli yağış bekleniyor
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
Sınavlarda iki şıkka indirip yanlışı tercih etmek 1
kendinden nefret ettirmeye çalışmak 3
sabuncuoğlu şerefeddin 1
havalar da soğudu birden 1
bir dolaşıp gelmek 1
ikinci el otomobil 2
alcatel 1
hafıza kaybı yaşamak 1
sıfırdan başlamak 1
geçici duygular içindeyken kalıcı kararlar almak 4
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
İstanbul İston 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam