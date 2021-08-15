Beşiktaş, kaleci Mert Günok'u kadrosuna dahil etti
Beşiktaş Kulübü, Medipol Başakşehir'den ayrılan kaleci Mert Günok'u transfer etti.
|15 Ağustos 2021 19:21
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Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında tecrübeli milli kaleci Mert Günok ile sözleşme imzalandığı belirtilerek, "Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Mert Günok'a Beşiktaş ailesine 'hoş geldin' der, başarılar dileriz." ifadelerine yer verildi.
Son 4 sezonda Medipol Başakşehir'in kalesini koruyan 33 yaşındaki file bekçisi, Bursaspor ve Fenerbahçe forması da giydi.
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