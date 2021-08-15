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Kahramanmaraş'ta düğün yolunda kaza: 13 yaralı

Kahramanmaraş'ta minibüsün düğün yolunda şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9'u ağır 13 kişi yaralandı.
15 Ağustos 2021 19:45
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Kahramanmaraş'ta düğün yolunda kaza: 13 yaralı

Kaza, Pazarcık ilçesi Akçalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 79 DD 689 plakalı minibüs, Kilis'ten Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki düğüne gitmek için seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği kazada yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Kaza sonrası yaşanan olay çevredekiler tarafından kaydedilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
İhlas Haber Ajansı
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