Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Kahramanmaraş'ta düğün yolunda kaza: 13 yaralı
Kahramanmaraş'ta minibüsün düğün yolunda şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 9'u ağır 13 kişi yaralandı.
|15 Ağustos 2021 19:45
|+Aa- Yazdır
Kaza, Pazarcık ilçesi Akçalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 79 DD 689 plakalı minibüs, Kilis'ten Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesindeki düğüne gitmek için seyir halindeyken lastiğinin patlaması sonucu şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık görevlileri ve itfaiye ekibi sevk edildi. Çok sayıda ambulansın sevk edildiği kazada yaralanan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Kazada ağır yaralanan 3 kişinin ise Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldığı öğrenildi. Kaza sonrası yaşanan olay çevredekiler tarafından kaydedilirken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekti
15 Ağustos 2021 22:17
|Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
15 Ağustos 2021 21:21
|Hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 15 kişi yaralandı
15 Ağustos 2021 16:41
|Türkeli açıklarında bir kadın cesedi bulundu
15 Ağustos 2021 14:59
|Kavga ettiği berberi 10 gün sonra öldürdü
15 Ağustos 2021 14:46
|Beyoğlu'nda bir inşaatta yangın çıktı: 1'i ağır 6 işçi yaralı
15 Ağustos 2021 14:17
|Aldattığını iddia ettiği eşini öldürüp polisi aradı
15 Ağustos 2021 12:37
|Anne şiddeti kamerada: Önce kafasına bastı, sonra tokatladı
15 Ağustos 2021 11:01
|Uçak kazasında hayatını kaybedenlerin otopsisi devam ediyor
15 Ağustos 2021 10:49
|Trafikte acı kayıp: İlk 7 ayda bin 242 kişi öldü
15 Ağustos 2021 10:08