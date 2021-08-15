1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Yaşamını yitiren 3 Türk personel için tören düzenlendi

Kahramanmaraş'ta, yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden 3 Türk personel için Adana Orman Bölge Müdürlüğünde tören düzenlendi.
15 Ağustos 2021 19:46
+Aa- Yazdır
Yaşamını yitiren 3 Türk personel için tören düzenlendi

Dün düşen uçakta 5 Rus personelle birlikte yaşamını yitiren pilot Serkan Mirzaoğlu, orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın ve koordinatör Edip Uzunoğlu'nun cenazelerinin Adana Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemleri tamamlandı.

Cenazeler, buradan tören için alınıp Adana Orman Bölge Müdürlüğü bahçesine götürüldü.

Törene, hayatını kaybeden 3 personelin yakınları ile meslektaşları, Vali Süleyman Elban, Orman Bölge Müdürü Mahmut Yılmaz ve diğer ilgililer katıldı.

Personellerin özgeçmişinin okunmasının ardından dua edildi.

Daha sonra pilot Mirzaoğlu'nun naaşı Elazığ'a, orman mühendisi Aydın'ın naaşı da Mersin'e gönderildi. Adanalı koordinatör Edip Uzunoğlu'nun cenazesi ise kentteki Buruk Mezarlığı morguna konuldu.

- Yangın söndürme uçağının düşmesi

Kahramanmaş'ın Onikişubat ilçesi Ilıca Mahallesi Almalı mevkisindeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıkmış, alevlere müdahale için bölgeye yönlendirilen, Orman Genel Müdürlüğü tarafından Rusya'dan kiralanan ve Adana Orman Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılan yangın söndürme uçağı düşmüştü.

Arazinin sarp olduğu bölgeye kara yolu ulaşımının bulunmaması nedeniyle Milli Savunma Bakanlığının görevlendirdiği helikopterle Beşen Mahallesi Kısık Vadisi'ndeki olay yerine ulaşan ekipler, 8 kişinin naaşına ulaşmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yaşlı kadın selden oğluyla el ele tutuşarak kurtulmuş
15 Ağustos 2021 22:16		 Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
15 Ağustos 2021 21:32
4 ilimiz için kuvvetli sağanak uyarısı
15 Ağustos 2021 18:52		 AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin acı günü
15 Ağustos 2021 17:48
Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi
15 Ağustos 2021 17:38		 Kirlenen Türk bayrağını yıkayıp öperek yeniden astılar
15 Ağustos 2021 17:08
Aşıya teşvik kampanyası: Aşını ol altını al
15 Ağustos 2021 16:40		 Kahraman mühendisin babası, oğlunun meslek aşkını anlattı
15 Ağustos 2021 16:36
Türkiye'nin en kısa süren akciğer nakli ameliyatı
15 Ağustos 2021 15:46		 Prof. Dr. Yaşar Bağdatlı, son yolculuğuna uğurlandı
15 Ağustos 2021 15:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - Yaşlı kadın selden oğluyla el ele tutuşarak kurtulmuş22:10 - Bozkurt'ta yıkılan köprünün yerine seyyar köprü kuruldu22:08 - Her 100 parti üründen yaklaşık 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı21:43 - 'Kaymakamın tomruk deposunu kaldırmak istediği' haberi yalanlandı21:41 - İstanbul'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması21:32 - Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
21:30 - Rus askeri heyeti, uçağın düştüğü bölgede inceleme yaptı21:26 - Almanya Kabil Büyükelçiliği personelin tahliyesine başladı21:22 - Germiyan'daki RES'le ilgili firmadan açıklama21:21 - Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı20:47 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi20:28 - Provokatif videolar yayınlayan şüpheli tutuklandı
20:03 - ÖABT soru ve cevapları yayımlandı19:46 - Yaşamını yitiren 3 Türk personel için tören düzenlendi19:45 - Kahramanmaraş'ta düğün yolunda kaza: 13 yaralı19:44 - Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü19:41 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
19:22 - MHP'den mesleki eğitimin teşvik edilmesi çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'3600 ek gösterge' ekimde Meclis'te
Memur-Sen hükümetten yeni zam teklifi bekliyor
'Torpil, Mahmut Özer'in de başına bela olacak'
YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
Bilim Kurulu'nun yeni aşı tavsiyesi kabinede
Uzmanlar felaketin sebebini açıkladı: Ezine denize çıkamadı
Dünyada ilk Türkiye'de tek! Bu havalimanını 100 bin kişi kullanıyor
Akıl sağlığı yerinde olmayan kamu görevlilerine çözüm üretilmeli
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çok kuvvetli yağış bekleniyor
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
güneş yanığı 1
sallantıda kalmak 3
şu an çalan şarkı 3
ev temizliği 3
ben şeker kullanmıyorum 2
aşırı duygusallık hali 1
Bugün olanlar 1
kalbe söz geçirmek 2
mola vermek 3
Mars Başak burcunda 2
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
İstanbul İston 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam