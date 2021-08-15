Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
|15 Ağustos 2021 20:47
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