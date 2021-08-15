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Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı
Ankara Çevre Yolu Pursaklar çıkışında 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
|15 Ağustos 2021 21:21
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Kaza, Ankara Çevre Yolu'nda meydana geldi. İddialara göre, bir aracın hatalı sollaması sonucu 3 araç kaza yaptı. Kazada, 34 CUE 832 plakalı beyaz Fiat marka Off Road araç takla attı. 06 BEA 949 plakalı beyaz Honda marka araç ve Alman HD TA 6000 plakalı siyah Wolkswagen marka araç ise kullanılamaz hale geldi. Takla atan aracın sürücüsü olay yerinde hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine vatandaşların ihbarı üzerine çok sayıda polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ambulansla yaralılar çevre hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı
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