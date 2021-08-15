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Rus askeri heyeti, uçağın düştüğü bölgede inceleme yaptı

Kahramanmaraş'ta 3'ü Türk 5'i Rus 8 kişinin hayatını kaybettiği yangın söndürme uçağının düşmesiyle ilgili Rusya'dan gelen kaza kırım heyeti, kaza bölgesinde incelemelerde bulundu. Askeri heyet, uçağın kara kutusunu bulduktan sonra bölgeden ayrıldı.
15 Ağustos 2021 21:30
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Rus askeri heyeti, uçağın düştüğü bölgede inceleme yaptı

Dün öğle saatlerinde Onikişubat ilçesinin kırsalındaki Ilıca Mahallesi'nin Almalı mevkisinde çıkan yangına müdahale eden yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen nedenle düştü. Orman Genel Müdürlüğü tarafından yangınları söndürmek için kiralanan Rus yapımı Beriev 200 marka uçakta bulunan Pilot Serkan Mirzaoğlu, orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın, koordinatör Edip Uzunoğlu, 2'nci pilot Vıladıslav Berkutov, radyo operatörü Nıkolai Omelchenko, kaptan Evgeni Kuznetsov, navigatör Vadim Karasev ve teknisyen Lurii Chuborov kaza yerinde hayatını kaybetti.

Kazanın ardından Rusya, kaza bölgesinde incelemelerde bulunmak üzere 1'i Tümgeneral, 1'i askeri ateşe olmak üzere 10 kişilik kaza kırım heyetini Kahramanmaraş'a gönderdi. İlk olarak Vali Ömer Faruk Coşkun'u ziyaret eden heyet, daha sonra askeri helikopterle kaza bölgesine geçti. Heyet burada cumhuriyet savcısı ve jandarma ile birlikte incelemelerde bulundu.

Sadece DHA'nın görüntülediği çalışmalarda uçağın kara kutusu bulundu. 2 saat süren çalışmaların ardından Rus askeri heyet helikopterle bölgeden ayrıldı. İncelemenin sonunda değerlendirme toplantısı yapan heyet, daha sonra Adana'ya geçti.

MALZEMELER ATLA TAŞINDI

Öte yandan bölgede incelemelerde bulunan ekipler için gerekli olan malzeme ve teçhizatlar Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince sağlandı. Arazinin çok sarp ve kayalık olması nedeniyle malzemeler at sırtında 1.5 saat süren yolculuğun ardından kaza bölgesine ulaştırıldı.
DHA
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