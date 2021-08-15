İstanbul'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 39 ilçede ve 166 denetim noktasında asayiş denetimi gerçekleştirildi.
|15 Ağustos 2021 21:41
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