1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Her 100 parti üründen yaklaşık 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 ayrı kuruluşça yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında geçen yıl 187 bin 127 parti ürün denetlenirken, bu ürünlerden 10 bin 480'i uygunsuz, 1335'i ise güvensiz bulundu.
15 Ağustos 2021 22:08
+Aa- Yazdır
Her 100 parti üründen yaklaşık 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı

Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda 9 ayrı kuruluş tarafından yapılan piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetleri kapsamında geçen yıl 187 bin 127 parti ürün denetlenirken, bu ürünlerden 10 bin 480'inin uygunsuz, 1335'inin ise güvensiz olduğu tespit edildi.

Bakanlık, genel koordinasyon görevinin yanında tekstil, ayakkabı, kırtasiye, çocuk bakım ürünleri, oyuncaklar ve deterjanlar gibi birçok tüketici ürününün denetimini yapıyor.

Ülke genelinde gerçekleştirilen denetimlerle insan sağlığı ve güvenliğinin korunmasının yanında kurallara uyan üreticilerin haksız rekabete maruz kalması önleniyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, bu kapsamda, 2020'de toplam 187 bin 127 parti ürün denetlendi. Bunlardan 10 bin 480'si uygunsuz, 1335'i ise güvensiz bulundu. Güvensiz bulunan partilerin oranı yüzde 5,6, uygunsuz bulunanların oranı da yaklaşık yüzde 1 olarak belirlendi.

Geçen yıl en çok denetlenen ürün grupları, gıda maddeleri ve gıda ile temas eden madde ve malzemeler, kimyevi ve organik gübreler, biyosidal ürünler, yem ve yem ham maddeleri, elektrikli ekipmanlar, asansörler, hazır beton, petrol ve LPG ürünleri, makineler ve hazır ambalajlama oldu.

Uygunsuz bulunan ürünlerin yüzde 23'ünü, güvensiz bulunan ürünlerin ise yüzde 11'ini ithal ürünler oluşturdu.

"Güvensiz ürüne sıfır tolerans" ilkesiyle gerçekleştirilen denetimlerde güvenli olmadığı tespit edilen ürünler piyasadan toplatılırken, işletmecilere idari yaptırım uygulandı.

Güvensiz ürünler kamuoyuyla paylaşılıyor

Söz konusu ürünler, Bakanlıkça 3 Eylül 2018 tarihinde devreye alınan Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi (GÜBİS) aracılığıyla "www.guvensizurun.gov.tr" adresinden kamuoyuyla paylaşılıyor.

GÜBİS'te, piyasa denetim ve gözetimi faaliyetlerinden sorumlu diğer bakanlıkların tespit ettiği güvensiz ürünler de açıklanıyor. Tüketiciler, sistem üzerinden, güvensiz bulunan ürünlerin bilgilerine, fotoğraflarına ve iktisadi işletmecilere ilişkin bilgilere ulaşabiliyor. GÜBİS'i bugüne kadar 2 milyondan fazla tüketicinin ziyaret ettiği, özellikle kadınların ve çocuk sahibi bireylerin sistemi yakından izlediği belirlendi.

Sistemdeki bilgiler, tüketicilerce sosyal medya aracılığıyla da paylaşılabiliyor.

GÜBİS'te, günlük hayatta sıklıkla kullanılan oyuncaklar, kırtasiye ürünleri, kişisel koruyucu donanım kapsamında bulunan maskeler, kozmetik ve cep telefonu gibi ürünlere ilişkin toplam 348 bildirim yer alıyor.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Germiyan'daki RES'le ilgili firmadan açıklama
15 Ağustos 2021 21:22		 Bakan Varank'tan Türkiye'nin ilk 'decacorn'una ziyaret
15 Ağustos 2021 15:44
İstanbul'da ilçe ilçe binaların röntgeni çekiliyor
15 Ağustos 2021 15:43		 Zam isteyen piliç üreticileri resti çekti: Üretimi durduracağız!
15 Ağustos 2021 11:39
Messi transferi sonrası kripto paralara güven yeniden artabilir
15 Ağustos 2021 11:30		 Kiraya zamda '5 yıl' kriteri
15 Ağustos 2021 08:50
7 ayda yaklaşık 1,5 milyon gayrimenkul satış işlemi yapıldı
14 Ağustos 2021 21:19		 'Cumhuriyet tarihinde ilk kez ihracatta 200 milyar doları geçtik'
14 Ağustos 2021 15:48
Çevre dostu elektrikli araçlar daha ekonomik ve rahat seyahat imkanı sunuyor
14 Ağustos 2021 11:48		 Kirayı yükseltmek isteyen ev sahibi, konuyu yargıya taşımak zorunda
14 Ağustos 2021 11:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:16 - Yaşlı kadın selden oğluyla el ele tutuşarak kurtulmuş22:10 - Bozkurt'ta yıkılan köprünün yerine seyyar köprü kuruldu22:08 - Her 100 parti üründen yaklaşık 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı21:43 - 'Kaymakamın tomruk deposunu kaldırmak istediği' haberi yalanlandı21:41 - İstanbul'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması21:32 - Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi
21:30 - Rus askeri heyeti, uçağın düştüğü bölgede inceleme yaptı21:26 - Almanya Kabil Büyükelçiliği personelin tahliyesine başladı21:22 - Germiyan'daki RES'le ilgili firmadan açıklama21:21 - Ankara Çevre Yolu'nda zincirleme kaza: 1 ölü, 5 yaralı20:47 - Barış Pınarı Harekatı bölgesinde 4 terörist etkisiz hale getirildi20:28 - Provokatif videolar yayınlayan şüpheli tutuklandı
20:03 - ÖABT soru ve cevapları yayımlandı19:46 - Yaşamını yitiren 3 Türk personel için tören düzenlendi19:45 - Kahramanmaraş'ta düğün yolunda kaza: 13 yaralı19:44 - Erdoğan, selde oğlu vefat eden baba ile telefonla görüştü19:41 - Günlük Covid-19 vaka sayısı açıklandı
19:22 - MHP'den mesleki eğitimin teşvik edilmesi çağrısı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
'3600 ek gösterge' ekimde Meclis'te
Memur-Sen hükümetten yeni zam teklifi bekliyor
'Torpil, Mahmut Özer'in de başına bela olacak'
YÖK'ten yüz yüze eğitim açıklaması
Bilim Kurulu'nun yeni aşı tavsiyesi kabinede
Uzmanlar felaketin sebebini açıkladı: Ezine denize çıkamadı
Dünyada ilk Türkiye'de tek! Bu havalimanını 100 bin kişi kullanıyor
Akıl sağlığı yerinde olmayan kamu görevlilerine çözüm üretilmeli
Meteoroloji uyardı: Bu illerde çok kuvvetli yağış bekleniyor
ÖABT sona erdi... Soruları değerlendiriyoruz
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
en sevdiğim çiçek 1
ben şeker kullanmıyorum 2
bir günde 1000 sayfa okumak 2
canına kıymak 3
bir dolaşıp gelmek 1
çanak anten 1
sayıların anlamı 2
bugün de ağlamaya doyduk çok şükür 1
aşure 3
Mamafih 1
SON İLANLAR
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
İstanbul İston 4 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam