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Yaşlı kadın selden oğluyla el ele tutuşarak kurtulmuş

Bartın'ın Ulus ilçesinde meydana gelen, çok sayıda ev ve işyerinin zarar gördüğü ve 84 yaşındaki Arife Ünal'ın hayatını kaybettiği sel felaketinden Ayşe Ünal isimli vatandaş, oğluyla el ele tutuşarak kurtulduğunu anlattı.
15 Ağustos 2021 22:16
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Yaşlı kadın selden oğluyla el ele tutuşarak kurtulmuş

Geçen 10 Ağustos gecesi başlayan ve Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde ağır tahribata neden olan, 84 yaşındaki Arife Ünal'ın hayatını kaybettiği sel felaketinde yaralar sarılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi olarak açıkladığı Bartın'da hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Gece uyudukları sırada selle karşılaşan Ayşe Ünal, dehşet anlarını anlattı.

Evin ikinci katında oturmalarına rağmen sel sularının bulundukları kata kadar yaklaştığını anlatan Ayşe Ünal, "Saat 02.30'du. Ben selin geldiğini gördüm. Oğluma 'Kalk sel geliyor' dedim. Oğlum da 'Anne buradan hemen gidelim' dedi. Oğlumla el ele tutuştuk. Su başımıza kadar çıktı. Komşuya gittik, onu da kaldırdım uykudan. El ele tutuşarak buradan kaçtık. Aşağıya komşunun oraya gittik. Allah bizi kurtardı. Eve komple su girdi. Eşyalarım hep gitti. Biz üst katta oturuyorduk, su üst kata kadar yaklaştı. Alt katta da eşyalarım vardı. Allah devletimize zarar vermesin. Geldiler sağolsunlar bana 'evini yaptıracağız, korkma' dediler" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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