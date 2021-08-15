Yaşlı kadın selden oğluyla el ele tutuşarak kurtulmuş
|15 Ağustos 2021 22:16
|+Aa- Yazdır
Geçen 10 Ağustos gecesi başlayan ve Ulus ilçesine bağlı Zafer köyünde ağır tahribata neden olan, 84 yaşındaki Arife Ünal'ın hayatını kaybettiği sel felaketinde yaralar sarılıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın afet bölgesi olarak açıkladığı Bartın'da hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Gece uyudukları sırada selle karşılaşan Ayşe Ünal, dehşet anlarını anlattı.
Evin ikinci katında oturmalarına rağmen sel sularının bulundukları kata kadar yaklaştığını anlatan Ayşe Ünal, "Saat 02.30'du. Ben selin geldiğini gördüm. Oğluma 'Kalk sel geliyor' dedim. Oğlum da 'Anne buradan hemen gidelim' dedi. Oğlumla el ele tutuştuk. Su başımıza kadar çıktı. Komşuya gittik, onu da kaldırdım uykudan. El ele tutuşarak buradan kaçtık. Aşağıya komşunun oraya gittik. Allah bizi kurtardı. Eve komple su girdi. Eşyalarım hep gitti. Biz üst katta oturuyorduk, su üst kata kadar yaklaştı. Alt katta da eşyalarım vardı. Allah devletimize zarar vermesin. Geldiler sağolsunlar bana 'evini yaptıracağız, korkma' dediler" diye konuştu.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
16 Ağustos 2021 00:02
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
15 Ağustos 2021 23:29
|Çorum leblebisi için 'standart kalite parametreleri' belirlendi
15 Ağustos 2021 22:56
|Toma'ları gören ormancıların mutluluğu görüntülere yansıdı
15 Ağustos 2021 22:22
|Yaşamını yitiren 3 Türk personel için tören düzenlendi
15 Ağustos 2021 19:46
|4 ilimiz için kuvvetli sağanak uyarısı
15 Ağustos 2021 18:52
|AK Parti'li Mehmet Özhaseki'nin acı günü
15 Ağustos 2021 17:48
|Taşınmak istemeyen kiracısını binaya kilitledi
15 Ağustos 2021 17:38
|Kirlenen Türk bayrağını yıkayıp öperek yeniden astılar
15 Ağustos 2021 17:08
|Aşıya teşvik kampanyası: Aşını ol altını al
15 Ağustos 2021 16:40