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Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekti

Antalya'nın Kepez ilçesinde iki aile arasında çıkan kavgayı polis ekipleri ayırmakta güçlük çekti. Kavgaya karışan 3 kişi gözaltına alınırken, fenalaşan bir kadın ise kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı. Kavgada demir sopaların da kullanıldığı görüldü.
15 Ağustos 2021 22:17
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Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekti

Olay, Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6051 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir sitede oturan ve husumetli olduğu öğrenilen iki aile bugün öğle saatlerinde tartışmaya başladı.

Tartışma daha sonra kavgaya dönüştü. Ailelerin yakınlarının da katılması ile kavga bir anda büyüdü. İhbarın ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler zaman zaman şahısları ayırmakta zorlandı. Kavgada demir sopaların da kullanıldığı görüldü.

3 kişi gözaltına alındı

Polis ekipleri, kavgaya karışan 3 kişiyi gözaltına alarak karakola götürdü. Fenalaşan bir kadın ise sağlık ekipleri tarafından kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Olay polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Çevrede toplanan vatandaşlar ise polisler tarafından sık sık anons yapılarak alandan uzaklaştırıldı. Polis kavga ile ilgili inceleme başlattı.
İhlas Haber Ajansı
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