Toma'ları gören ormancıların mutluluğu görüntülere yansıdı
Muğla'da çıkan orman yangılarını söndürmek için desteğe gelen Toma'ları gören ormancıların mutluluğu görüntülere yansıdı.
|15 Ağustos 2021 22:22
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Muğla'da çıkan orman yangınlarına desteğe gelen Toma'lar ormancıları sevindirdi. Bir ormancının " Siz nereden geldiniz Allah gönderdi Allah. Gökten mi düştünüz böyle bir şey olmaz" sözleri gülümsetti.
Muğlada çıkan orman yangınlarına desteğe gelen Tomalar ormancıları sevindirdi. Bir ormancının " Siz nereden geldiniz Allah gönderdi Allah. Gökten mi düştünüz böyle bir şey olmaz" sözleri gülümsetti. pic.twitter.com/h6BjuDB4y1MemurlarNet (@memurlarnet) August 15, 2021
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