Orman yangını dolayısıyla Kabalar Mahallesi tahliye edildi
Aydın'ın Çine ilçesindeki orman yangını dolayısıyla Kabalar Mahallesi tahliye edildi.
|15 Ağustos 2021 22:41
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Aydın-Muğla sınırındaki Akçaova Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda başlayan ve Muğla'nın Yatağan ilçesi Hisarardı Mahallesi'ne doğru ilerleyen yangını kontrol altına almak için çalışmalar sürüyor. Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yoğun çaba sarf ettiği yangına, karadan çok sayıda arazöz, iş makinesi, personel müdahale ederken havada da yurt dışından gelen gece görüşlü yangın söndürme helikopterleri görev yapıyor. Alevlerin geceyi gündüze çevirdiği yangında, tedbir amaçlı bölgeye en yakın mahalle olan Kabalar Mahallesi tahliye edildi.
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