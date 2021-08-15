1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

1 km'lik yol için 200 TL isteyen taksicinin belgesi iptal edildi

Taksim'den Maçka'ya getirdiği yolculardan 200 TL isteyen taksicinin taksi kullanım belgesi iptal edildi.
15 Ağustos 2021 22:52
+Aa- Yazdır
1 km'lik yol için 200 TL isteyen taksicinin belgesi iptal edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim'den Maçka'ya 1 km'lik yol için 200 TL ücret isteyen taksicinin taksi kullanım belgesini iptal etti. Taksi aracı ise emniyet tarafından trafikten men edildi.

Konuyla ilgili bilgilendirmeyi İBB sosyal medyadan paylaştı.

NE OLMUŞTU?

Olay, Şişli Evlendirme Dairesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İngiltere'de yaşayan İran uyruklu Daniella Zogheib ve İranlı sevgilisi Aziz Khoury, evlenmek için bir süre önce Maçka'daki Şişli Evlendirme Dairesi'nden gün aldı. Taksim Meydanı'nda kaldıkları otelden gelinlik ve damatlıklarıyla çıkan çift, taksiye binerek, nikahları için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Maçka Şişli Evlendirme Dairesi'ne geldi. Burada, taksici damattan 200 lira istedi. Damat Aziz Khoury, fazla para istemesi nedeniyle taksiciye tepki gösterdi. Damat, en mutlu gününde şoförle daha fazla tartışmamak için 100 lira verdi. Gelin ve damatla birlikte takside bulunan iki arkadaşının, bu paranın da fazla olduğunu söylemesi üzerine taksici damada 30 lira üstü vererek olay yerinden uzaklaştı.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Orman yangını dolayısıyla Kabalar Mahallesi tahliye edildi
15 Ağustos 2021 22:41		 Marmara Gölü'nden iç karartan fotoğraflar! 'Tamamen kurudu'
15 Ağustos 2021 17:36
Bartın'da deniz çamur rengine döndü
15 Ağustos 2021 17:13		 113 yıllık cami balçıkla kaplandı
15 Ağustos 2021 16:33
Antik kentteki kanalizasyon sistemi su baskınlarını önledi
15 Ağustos 2021 15:53		 İznik surlarındaki 'devşirme' taşlar dikkat çekiyor
15 Ağustos 2021 15:31
Belediye başkanının sözleri selin boyutunu ortaya koydu
15 Ağustos 2021 14:26		 İki il için çok kuvvetli yağış uyarısı
15 Ağustos 2021 13:35
Şehit oğullarının emaneti bahçeye gözleri gibi bakıyorlar
15 Ağustos 2021 13:12		 1936 model arabasına gelen 800 bin liralık teklifi geri çevirdi
15 Ağustos 2021 12:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:02 - Görevde yükselme için hizmet süresi şartına sahip olma zamanı nedir?00:02 - 16 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları00:02 - Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi23:48 - Şırnak Valiliği'nden 112'ye ait ambulansın çalınmasına ilişkin açıklama23:29 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar22:56 - Çorum leblebisi için 'standart kalite parametreleri' belirlendi
22:52 - 1 km'lik yol için 200 TL isteyen taksicinin belgesi iptal edildi22:41 - Orman yangını dolayısıyla Kabalar Mahallesi tahliye edildi22:22 - Toma'ları gören ormancıların mutluluğu görüntülere yansıdı22:17 - Husumetli aileler birbirine girdi, polis ayırmakta güçlük çekti22:16 - Yaşlı kadın selden oğluyla el ele tutuşarak kurtulmuş22:10 - Bozkurt'ta yıkılan köprünün yerine seyyar köprü kuruldu
22:08 - Her 100 parti üründen yaklaşık 6'sı uygunsuz, 1'i güvensiz çıktı21:43 - 'Kaymakamın tomruk deposunu kaldırmak istediği' haberi yalanlandı21:41 - İstanbul'da geniş kapsamlı asayiş uygulaması21:32 - Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 64'e yükseldi21:30 - Rus askeri heyeti, uçağın düştüğü bölgede inceleme yaptı
21:26 - Almanya Kabil Büyükelçiliği personelin tahliyesine başladı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Görevde yükselme için hizmet süresi şartına sahip olma zamanı nedir?
Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
16 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
soğan kokusu 1
havalar da soğudu birden 1
hiçbir başarı cezasız kalmaz 1
çanak anten 1
parçaları birleştirmek 1
ikinci el otomobil 2
adana kebap 1
aşırı duygusallık hali 1
Mars Başak burcunda 2
mola vermek 3
SON İLANLAR
Gençlik ve Spor Bakanlığı sözleşmeli 350 spor uzmanı ve antrenör alacak
İzmir Demokrasi Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Zonguldak Çaycuma Perşembe Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot Geçici 39 İşçi Alacak
Mersin Erdemli Personel Aş. Geçici 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 20 İşçi Alacak
İzmir İzfaş Geçici 109 İşçi Alacak
İzmir İzenerji Geçici 20 İşçi Alacak
İstanbul Personel Yönetim Aş. 17 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Buse Eğitim Kurumları sınıf öğretmeni alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam