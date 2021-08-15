1 km'lik yol için 200 TL isteyen taksicinin belgesi iptal edildi
|15 Ağustos 2021 22:52
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Taksim'den Maçka'ya 1 km'lik yol için 200 TL ücret isteyen taksicinin taksi kullanım belgesini iptal etti. Taksi aracı ise emniyet tarafından trafikten men edildi.
Konuyla ilgili bilgilendirmeyi İBB sosyal medyadan paylaştı.
NE OLMUŞTU?
Olay, Şişli Evlendirme Dairesi'nde akşam saatlerinde yaşandı. İngiltere'de yaşayan İran uyruklu Daniella Zogheib ve İranlı sevgilisi Aziz Khoury, evlenmek için bir süre önce Maçka'daki Şişli Evlendirme Dairesi'nden gün aldı. Taksim Meydanı'nda kaldıkları otelden gelinlik ve damatlıklarıyla çıkan çift, taksiye binerek, nikahları için yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki Maçka Şişli Evlendirme Dairesi'ne geldi. Burada, taksici damattan 200 lira istedi. Damat Aziz Khoury, fazla para istemesi nedeniyle taksiciye tepki gösterdi. Damat, en mutlu gününde şoförle daha fazla tartışmamak için 100 lira verdi. Gelin ve damatla birlikte takside bulunan iki arkadaşının, bu paranın da fazla olduğunu söylemesi üzerine taksici damada 30 lira üstü vererek olay yerinden uzaklaştı.
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