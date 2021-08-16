16 Ağustos 2021'den önemli gündem başlıkları
|16 Ağustos 2021 00:02
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1- CHP MYK, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında video konferans yöntemiyle toplanacak.
(Ankara/12.00)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Gümüşhane kent merkezi ve Kelkit ilçesi ile Bayburt şehir merkezi ve Aydıntepe ilçesinde esnafı ziyaret edecek.
(Gümüşhane/12.15-14.15/Bayburt/16.15-18.30)
EKONOMİ FİNANS
1- Türkiye İstatistik Kurumu, temmuz ayına ilişkin tarım ürünleri üretici fiyat endeksini, haziran ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini, yılın ikinci çeyreğine ilişkin işgücü istatistiklerini açıklayacak.
(Ankara/10.00)
DÜNYA DİPLOMASİ
1- Afganistan'da Taliban'ın başkent Kabil'i ele geçirmesi ve Eşref Gani yönetiminin sona ermesinin ardından ülkedeki gelişmeler izleniyor.
GÜNCEL
1- Kastamonu, Sinop ve Bartın'daki sel felaketine ilişkin gelişmeler izleniyor.
2- Kahramanmaraş'ta yangın söndürme uçağının düşmesine ilişkin gelişmeler takip ediliyor.
3- Dünya genelinde Kovid-19'a ilişkin gelişmeler izleniyor.
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