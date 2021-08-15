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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir haftada 7 milyon 355 bin 728 doz aşı uygulandı.
15 Ağustos 2021 23:29
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Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında bir haftada 7 milyon 355 bin 728 doz aşı uygulandı.

Sağlık Bakanlığının "covid19.saglik.gov.tr" sitesinde yer alan verilere göre, ülke genelinde uygulanan toplam doz miktarı 83 milyon 549 bin 131 oldu.

Kovid-19'la mücadelede son bir haftada, 2 milyon 246 bin 696'sı birinci doz, 4 milyon 43 bin 586'sı ikinci doz ve 1 milyon 65 bin 446'sı üçüncü doz olmak üzere toplam 7 milyon 355 bin 728 aşı yapıldı.

- İyileşenlerin sayısı 14 bin 426 oldu

Sağlık Bakanlığı'nın "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaştığı Günlük Koronavirüs Tablosu'na göre ise, Türkiye'de son 24 saatte 281 bin 184 Kovid-19 testi yapıldı, 18 bin 847 kişinin testi pozitif çıktı, 154 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 14 bin 426 oldu.

Bakanlığın "covid19asi.saglik.gov.tr" adresinde yer alan anlık verilere göre, saat 23.00 itibarıyla uygulanan birinci doz aşı sayısı 44 milyon 51 bin 257, ikinci doz aşı sayısı 32 milyon 961 bin 812 oldu.

Üçüncü dozla birlikte yapılan toplam aşı miktarı 83 milyon 632 bin 885'e yükseldi.

18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 70,92, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 53,03 olarak kayda geçti.

En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Amasya, Aydın, Tekirdağ, Eskişehir ve Yalova oldu.

En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Şanlıurfa, Mardin, Bitlis, Muş, Diyarbakır, Gümüşhane, Batman, Bingöl, Iğdır ve Bayburt olarak sıralandı.

- "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde"

Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Vaka sayılarındaki kontrolü kalıcı hale getirmek elimizde. Daha çok tedbirlere uyum ve daha çok aşılanma oranı ile başaracağız." ifadesini kullandı.

Kovid-19 salgınında Bolu'nun düşük riskli iller arasında yerini aldığını da belirten Koca, "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşısını olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Haritada bir şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 26'ya yükseldi." bilgisini verdi.

Bakan Koca, Bingöl'ün de çok yüksek risk seviyesini, yüksek risk seviyesine indirdiğini aktardı.

- YÖK, "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi

Bu arada, Yükseköğretim Kurulu (YÖK), 2021-2022 eğitim-öğretim döneminde örgün programlarda "yüz yüze eğitime" başlanması için gerekli çalışmaların yürütüldüğünü bildirdi.

Kırıkkale'de, Kovid-19 denetimlerinde HES kodu sorgusunda durumu temaslı olduğu tespit edilen kişiye 4 bin 50 lira ceza uygulandı.

Eskişehir'de ise daha önce mühürlenen ruhsatsız iş yerinde kumar oynadıkları belirlenen 58 kişi hakkında işlem yapıldı.

Bolu Valisi Ahmet Ümit, son zamanlarda kentte haftalık her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarının önemli ölçüde arttığına dikkati çekerek, herkese aşılarını olma çağrısında bulundu.

Sakarya'nın Kocaali ilçesinde, Kovid-19 mücadele kapsamında yarın başlatılacak kampanyayla ilk doz aşısını yaptıracak 30 kişiye çekilişle gram altın hediye edilecek.

Muş İl Sağlık Müdürlüğü, Kovid-19'la mücadele çalışmaları kapsamında aşılama oranının yükseltilmesi için kentin giriş ve çıkışlarındaki polis kontrol noktalarına aşı standı kurdu.
Anadolu Ajansı
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