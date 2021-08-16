Servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı
Muğla'nın Yatağan ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı. Olayda servis aracı tamamen yanarken, ormana sıçrayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.
|16 Ağustos 2021 02:36
|+Aa- Yazdır
Muğla'nın Yatağan ilçesi yakınlarında seyir halindeki bir servis aracında başlayan yangın ormana sıçradı. Olayda servis aracı tamamen yanarken, ormana sıçrayan yangını söndürmek için ekipler seferber oldu.
Yangın gece saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre yolda seyir halinde olan bir servis aracında ilk bilgilere elektrik kontağından dolayı yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın tüm minibüsü sararken araç tamamen yandı. Bu sıra araçtan yükselen alevler yol kenarındaki ormanlık alana sıçradı. Ormanda başlayan yangını söndürmek için ekipler bölgeye sevk edildi. Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi
16 Ağustos 2021 02:39
|Artvin'de şiddetli yağış nedeniyle su baskınları meydana geldi
16 Ağustos 2021 02:23
|Selden etkilenen bölgelere ayni bağış yapmak için 'ALO 144' aranabilecek
16 Ağustos 2021 00:43
|Lübnan'daki patlamada yaralanan 4 kişi ambulans uçakla Türkiye'ye gönderildi
16 Ağustos 2021 00:02
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
15 Ağustos 2021 23:29
|Çorum leblebisi için 'standart kalite parametreleri' belirlendi
15 Ağustos 2021 22:56
|Toma'ları gören ormancıların mutluluğu görüntülere yansıdı
15 Ağustos 2021 22:22
|Yaşlı kadın selden oğluyla el ele tutuşarak kurtulmuş
15 Ağustos 2021 22:16
|Yaşamını yitiren 3 Türk personel için tören düzenlendi
15 Ağustos 2021 19:46
|4 ilimiz için kuvvetli sağanak uyarısı
15 Ağustos 2021 18:52