Karadeniz'deki sel felaketinde can kaybı 66'ya yükseldi
AFAD, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9, Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı
|16 Ağustos 2021 02:39
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Karadeniz'deki sel nedeniyle ölenlerin sayısının 66'ya yükseldiğini bildirdi.
AFAD'dan Batı Karadeniz'deki sele ilişkin yapılan açıklamada, Kastamonu'da 56, Sinop'ta 9 ve Bartın'da 1 kişinin hayatını kaybettiği, 8 kişinin tedavilerine hastanelerde devam edildiği belirtildi.
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