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Vakalar 30 bini aşmaz

Vaka sayısının 30 binlere çıkmasını bayram tatilindeki hareketliliğe bağlayan Prof. Dr. Deniz Odabaş, "Bu sayıların üstüne çıkma olasılığı her zaman var ama aşılama yüzdemiz nedeniyle benim öngörüm bu dalgalanma döneminde 30 bin bandını aşmayacağımız yönünde" dedi
16 Ağustos 2021 07:20
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Vakalar 30 bini aşmaz

Sağlık Bakanlığı Toplumda Salgın Yönetimi Bilim Kurulu üyesi, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Deniz Çalışkan Odabaş, Yeni Şafak'a değerlendirmelerde bulundu. Prof. Odabaş, "Mart ve mayıs ayında yaşanan dalgaları düşündüğümüzde ağustos ayında yaşadığımız dalganın daha küçük yükseklikte olacağını, vaka sayısının günlük eriştiği sayının daha küçük olacağını öngörmüştük. Bunun nedeni de aşılamanın mart ve mayısa göre katbekat artmış olması. Dolayısıyla şu andaki 30 bin bandının altında seyreden 20 binli sayılar, 1 Temmuz'daki yeni normale geçişle ilgili yanlış anlaşılmalar ve arkasından yaşanan bayram tatilindeki yoğun nüfus hareketine bağlı olarak arttığı kabul edilebilir. Bunun daha üstüne çıkma olasılığı her zaman var ama aşılama yüzdemiz nedeniyle kişisel olarak benim öngörüm bu dalga döneminde 30 bin bandını aşmayacağımız yönünde" dedi.

HEDEF GÜVENLİ OKUL

3 HAFTA MAKSİMUM AŞILAMA

Hedefin önümüzdeki 3 haftada 2'nci doz oranının olabildiğince yükseltmeye çalışmak olduğunu belirten Prof. Odabaş, "Maksimumun üstünde vatandaşlarımızı aşılayalım. Çocukların aşılanması hususu dünyanın öncelikli alanlarından birisi. DSÖ hala 18 yaş üstünün öncelikli aşılanmasını aşıda bolluk söz konusuysa kademeli olarak daha küçük yaşlara çekilebileceğini öngörüyor. Dünyada herkes bizim kadar şanslı değil. Sağlık personelini bile aşılamamış dünya ülkeleri var. Aşıya erişim Türkiye'de, çok az ülkede olduğu kadar rahat" dedi.

Nur Banu Aras
Yeni Şafak
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