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20 yıllık dönem kapandı

Taliban güçleri 20 yıl sonra Kabil'e girdi. Taliban, iktidarın devir teslimi için Afgan hükümetiyle masaya oturdu. İlerleyen saatlerde Devlet Başkanlığı Sarayı ve bazı kamu binalarında kontrol de Taliban güçlerine geçti. Kabil'den çıkışlar için güvenli koridor oluşturulacağı belirtilirken, havalimanında ve sınırlarda yoğunluk oluştu. Devlet Başkanı Eşref Gani de ülkeyi terk etti.
16 Ağustos 2021 06:15
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20 yıllık dönem kapandı

ABD'nin 11 Eylül saldırılarından sonra Afganistan'ı işgal ederek kurduğu yönetim sistemi çöktü.

Afganistan'da Taliban güçleri son 10 günde, ülkenin tüm vilayet başkentlerini, neredeyse hiç direnişle karşılaşmadan birer domino taşı gibi hızla devirerek, 20 yıl sonra başkent Kabil'in giriş çıkışlarını da kontrol altına aldı. Afganistan İçişleri Bakanı Vekili General Abdul Settar Mirzakval, Twitter hesabında paylaştığı videoda, Taliban'ın başkente girmesinin ardından Kabil'e saldırılmayacağını ve yönetimin devri konusunda müzakerelere başlanacağını açıkladı. Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid de başkent Kabil'in merkezini güç kullanarak ele geçirmeyeceklerini duyurdu. Mücahid, Kabil'in yoğun nüfusu nedeniyle çatışmalara girmeyeceklerini, başkent merkezini müzakereler yoluyla almak istediklerini ve Taliban mensuplarına kent merkezinin giriş noktalarında beklemeleri emri verdiklerini açıkladı.

EŞREF GANİ ÜLKEYİ TERK ETTİ

Taliban temsilcileri, Afgan hükümeti ile barışçıl iktidar transferi konusunda müzakerelere başlandığını belirtti. Afganistan Devlet Başkanı Eşref Gani ile Taliban temsilcileri Kabil'de devlet başkanlığı sarayında görüşmeler yürütmeye başladı. Görüşmelerden sızan bilgilere göre, Taliban'ın başında olduğu geçiş hükümetine eski Afganistan İçişleri Bakanı Ali Ahmed Celali'nin başkanlık edeceği iddia edildi. Devlet başkanlığı sarayının ve bazı kamu binalarının kontrolü de Taliban'a geçti. Devlet Başkanı Eşref Gani ülkeyi terk ederek Tacikistan'a gitti. Ülkeden ayrılmaması halinde çok sayıda kişinin hayatını kaybedeceğine dikkat çeken Gani, "Kan dökülmesini önlemek için ayrılmaya karar verdim" dedi.

GÜVENLİ GEÇİŞ KORİDORU KURULACAK

Taliban sözcüleri başkent Kabil'den ayrılmak isteyenler için güvenli geçiş koridorları oluşturulacağını ve bu hatlardan çıkışın serbest olduğunu aktardı. Taliban, koridorun güvenliğinin Afgan ordusu tarafından sağlanması gerektiğini belirtti. Öte yandan Kabil Havalimanı'nda olağanüstü bir yoğunluğun yaşandığı da kaydedildi. Havalimanının Kabil'den çıkmaya çalışan diplomatlar, siviller ve askerlerle dolu olduğu belirtildi.

TEDİRGİN BEKLEYİŞ

5 milyon nüfusa sahip Kabil'de, Taliban'ın başkente giriş çıkışları kapattığına dair haberler sonrasında şehre kaos hakim olsa da ilerleyen saatlerde paniğin yerini tedirgin bir bekleyişin aldığı kaydedildi. Şehrin güvenliğini halihazırda Afgan hükümetine bağlı güvenlik güçlerinin sağladığı belirtildi.
Kadın haklarına saygı mesajı
Taliban'ın sözcülerinden Süheyl Şahin, BBC'ye yaptığı açıklamada, Afganistan'da barışçıl bir iktidar geçişi beklediklerini bildirdi. Sözcü Şahin ayrıca, "Kadın haklarına saygı duyacağız. Politika, kadınların eğitime ve işe erişebilmesidir. Başörtüsüne dikkat edecekler, o kadar. Burka tek başörtüsü değil, başka seçenekler de var" açıklamasında bulundu.

Kabil Büyükelçiliği açık

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Afganistan'daki gelişmeleri değerlendirdi. Başından beri tüm taraflarla temaslarının olduğunu ve bu temasların şu anda da devam ettiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Diplomatik misyonlarımız ve tüm çalışma arkadaşlarımızla ilgili gerekli tedbirleri başından beri aldık, gerekli önlemler alınmıştır. Kabil Büyükelçiliğimiz faaliyetlerini sürdürüyor." şeklinde konuştu. Gelişmeler nedeniyle ülkede bulunan vatandaşları bilgilendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, yaklaşık 1500 vatandaşa bizzat telefonla ulaştıklarını kaydetti.
Türk vatandaşlarına çağrı

Türk Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'dan ayrılmak isteyen Türk vatandaşlarının ivedilikle Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile temasa geçmesini istedi. Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği, Twitter'dan yaptığı paylaşımda Afganistan'dan ayrılma talebinde bulunan Türk vatandaşlarının Türkiye'nin Kabil Büyükelçiliği ile iletişime geçerek ivedilikle bilgi vermeleri çağrısında bulundu. Elçiliğin numarası "+93 79 782 82 83" olarak paylaşıldı.


Kendileri de şaşırdı: Bu kadar çabuk beklemiyorduk

Taliban'ın Katar'daki Siyasi Bürosunun Başkanı Molla Abdul Gani Birader, Afganistan'da hedeflerine bu kadar çabuk ulaşacaklarını beklemediklerini söyledi. Birader, "Kibirli olmamalıyız. Daha önce hiç sahip olmadığımız ağır bir sorumluluğumuz olacak. Şimdi imtihan zamanı. Şu anda ülkemiz insanlarının hizmet sunumu, güvenliği ve yaşam koşullarının iyileştirilmesi açısından çok önemli bir sınavdan geçiyoruz. İnsanların hayatlarını ve geleceklerini nasıl kuruyacağımıza ikna etmemiz gerekir" ifadelerini kullandı.

Time'ın kapakları gündem oldu
Amerikan Time dergisinin 20 yıl önce 14 Aralık 2001 tarihli "Taliban'ın son günleri" manşetli sayısı ile 2014 tarihli "Taliban'ın geri dönüşü" başlıklı sayıları da sosyal medyada, ABD'nin Afganistan'daki 20 yıllık işgalinin başarısızlığını vurgulamak için birçok uzman, gazeteci ve kullanıcı tarafından binlerce kez paylaşıldı.
Yeni Şafak
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